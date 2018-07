Trump le regala su confianza a Putin

HELSINKI, FINLANDIA.-

En un hecho inusitado y difícil de imaginar hasta hace apenas tres años, el presidente de la primera potencia económica y militar del mundo, Donald Trump, concedió ayer más credibilidad al presidente de Rusia, Vladímir Putin, que a sus propios servicios de inteligencia con respecto a la supuesta injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016 que le llevaron a la Casa Blanca y que Moscú niega.

A falta de acuerdos que promocionar en la primera cumbre formal entre Trump y Putin, la cuestión de la presunta interferencia rusa en las elecciones estadounidenses de 2016 eclipsó el resto de problemas de la deteriorada relación bilateral, y evidenció de nuevo la brecha entre el presidente de Estados Unidos y sus propias agencias de inteligencia.

"Me dijeron (las agencias de inteligencia) que creen que fue Rusia. Y el presidente Putin me acaba de decir que no es Rusia. Diré lo siguiente: no veo ninguna razón por la que debería serlo", dijo Trump, de pie junto a Putin, en una conferencia de prensa al término de su cumbre de cuatro horas en Helsinki.

"Tengo una gran confianza en mi gente de inteligencia, pero les diré que el presidente Putin fue extremadamente contundente al negar eso hoy (ayer)", subrayó Trump.

Más adelante, y bajo la mirada de Putin, dijo que "la investigación (del fiscal especial Robert Mueller) es un desastre para nuestro país (...). Nos ha mantenido separados (a Estados Unidos y Rusia). Ha tenido un impacto negativo en la relación de las dos mayores potencias nucleares del mundo".

Las reacciones en Estados Unidos no se hicieron esperar. Trump se convirtió en el blanco de un fuego cruzado sin precedentes por parte de republicanos y demócratas, que denunciaron su comportamiento frente a su homólogo ruso Vladímir Putin como un acto de "entreguismo" e incluso "traición".





