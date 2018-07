Trump sólo confía en Putin

EL MANDATARIO DE EU ARREMETIó DE NUEVO CONTRA LA INVESTIGACIóN DE MUELLER

HELSINKI, FINLANDIA.- El presidente de EU, Donald Trump, aseguró hoy que no ve "ningún motivo" por el que Rusia podría haber interferido en las elecciones estadounidenses de 2016, contradiciendo así la conclusión de las agencias de inteligencia de su país.

"Me han dicho (las agencias de inteligencia) que creen que fue Rusia. Yo no veo ninguna razón por la que podría serlo (...) y el presidente Putin fue extremadamente fuerte y poderoso en su negativa de eso hoy", dijo en una conferencia de prensa junto a su homólogo ruso al final de su cumbre en Helsinki.

Trump aseguró que, durante sus cuatro horas de reuniones con Putin, ambos hablaron "un buen rato" sobre la supuesta injerencia rusa en las elecciones de Estados Unidos y que lo único que él podía hacer era preguntarle al respecto, ante lo cual su homólogo ruso volvió a negarlo.

Desveló, no obstante, que Putin le hizo una propuesta en lo relativo a los doce agentes de inteligencia rusos contra los que el fiscal especial que investiga la trama rusa, Robert Mueller, presentó cargos la semana pasada debido a su presunta interferencia en el proceso electoral de 2016.

"Me ofreció que la gente que está trabajando en el caso (en Estados Unidos) vaya (a Rusia) y trabaje con los investigadores (locales) en lo relativo a las 12 personas. Y eso es una oferta increíble", opinó Trump.

Putin afirmó en la conferencia de prensa que Mueller podría enviar a Rusia "una solicitud oficial para interrogar a los 12 acusados", pero en ese caso Moscú también exigiría que se interrogue "a miembros de los servicios secretos estadounidenses (que figuran en pesquisas rusas) en presencia de investigadores rusos".

El mandatario arremetió de nuevo contra la investigación de Mueller, que afecta a personas de su entorno, al asegurar que es "un desastre para nuestro país", en referencia a Estados Unidos.

"Nos ha mantenido separados (a Estados Unidos y Rusia. No hubo conspiración, y todo el mundo lo sabe. (La mía) Fue una campaña limpia", sentenció Trump.

'QUERíA QUE GANARá TRUMP'

Putin, admitió ayer que deseaba la llegada de Trump a la Casa Blanca para mejorar la "maltrecha" relación entre ambos países, pero negó cualquier injerencia del Kremlin en las elecciones que le auparon como presidente.

Durante esta comparecencia, un periodista estadounidense preguntó directamente a Putin si quería que Trump ganara las presidenciales de 2016.

Tras volver a negar injerencias en el proceso electoral de país alguno, Putin asintió y argumentó que el ahora presidente de EU "quería mejorar las relaciones con Rusia".

Además, calificó de "tontería" decir que el Kremlin encargó a ciudadanos rusos piratear los ordenadores del Partido Demócrata para hacer daño a la campaña de Hillary Clinton, como sostiene la investigación abierta en Estados Unidos.

Cuando Trump, durante su campaña electoral, lanzó la propuesta de mejorar las relaciones con Rusia, "muchos rusos simpatizaron con él, (...) pero no representan al Estado ruso", dijo Putin.

"Ustedes tienen a mucha gente, incluidos millonarios como George Soros, que se meten en todos lados. ¿Pero acaso su postura es la del gobierno de EU? No, es la postura de una persona privada. En este caso sucede lo mismo", apuntó en respuesta a otra incisiva pregunta de periodistas estadounidenses.

En cualquier caso, es la justicia la que debe sentenciar si hubo o no injerencia, (...) "porque no hay ni una sola prueba que lo demuestre" y no se puede permitir que la sombra de la sospecha envenene las maltrechas relaciones de los dos países, zanjó la cuestión el jefe del Kremlin.

Por otro lado, calificó de "absurdo" afirmar que el Kremlin tenga información comprometedora que se habría recogido durante una visita que hizo Trump a Moscú con motivo del concurso de belleza "Miss Universo".

"Cuando el presidente Trump visitó Moscú, ni siquiera sabía que estaba allí", señaló dirigiéndose a otro informador, al que preguntó si cree que los servicios secretos rusos persiguen a todos los empresarios estadounidenses que vienen a Rusia.

Por otra parte, la declaración inicial de los dos presidentes se evidenció su distancia en la mayoría de los asuntos que trataron.

Putin insistió en que son muchos los temas en los que las diferencias entre Moscú y Washington son notorias, pero subrayó que hay ámbitos como la lucha antiterrorista, el desarme nuclear y la seguridad cibernética donde las dos potencias deben cooperar por el bien de todo el mundo.

En cuanto a Ucrania, recalcó que "Crimea es un asunto cerrado" para Rusia, fuera de cualquier agenda de negociaciones, y pidió a Trump que influya en el Gobierno ucraniano para que cumpla su parte de los Acuerdos de Minsk para la paz en el este de Ucrania.

"La posición del presidente Trump sobre Crimea es conocida y la mantiene. Él habla de la ilegalidad de la reunificación de Crimea a Rusia. Nosotros tenemos otro punto de vista. Consideramos que se hizo un referéndum de acuerdo a las leyes internacionales. Para nosotros es una cuestión cerrada", señaló.

Les piden no destruyan

El orden mundial

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk pidió ayer a los presidentes Trump y Putin, así como a China que trabajen con Europa para evitar guerras comerciales e impedir el caos y el conflicto.

Tusk habló ayer en Beijing al inicio de una cumbre entre China y la Unión Europea, horas antes de la reunión que mantendrán más tarde en el día Trump y Putin en Helsinki, Finlandia.

"Todos estamos conscientes de que la arquitectura del mundo está cambiando frente a nosotros y es nuestra responsabilidad común adoptar cambios para bien", dijo Tusk.

La semana pasada, Tusk arremetió contra las constantes críticas de Trump a sus aliados europeos y lo instó a recordar quienes son sus amigos cuando se vea con Putin. En la capital china, el mandatario comunitario apuntó que Europa, China, Estados Unidos y Rusia tienen el "deber común" de no destruir el orden mundial sino mejorarlo mediante reformas a las reglas del comercio internacional.

"Es por esto que pido a nuestros anfitriones chinos, pero también a los presidentes Trump y Putin, que comiencen juntos este proceso a partir de una profunda reforma de la OMC", declaró Tusk antes, refiriéndose a la Organización Mundial del Comercio por sus siglas. "Todavía hay tiempo de evitar el conflicto y el caos".

Washington impuso aranceles del 25% a importaciones chinas valoradas en 34.000 millones dólares en respuesta a las quejas de que Beijing está perjudicando a las empresas estadounidenses al robarles o presionarlas para que entreguen su tecnología. Además aplicó nuevos gravámenes al acero y aluminio de aliados como Canadá, México y la Unión Europea. El bloque de 28 naciones respondió con nuevos impuestos a bienes estadounidenses por importe de 3.250 millones de dólares.

Ap

Pasa del 'EU primero' al 'Yo primero'

El conocido lema de Donald Trump de "EU primero" se convirtió ayer en "Yo primero", luego de que el mandatario desdeñó a su comunidad de inteligencia y al Departamento de Justicia para presentarse como víctima de una conjura para negarle legitimidad.

Trump también atribuyó el lamentable estado de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia a la "tontería y la estupidez", reiterando temas en los que ha insistido durante diversos mítines en EUs.

Sin embargo, esta vez estaba en suelo extranjero, al lado de Vladimir Putin, el hombre cuyo gobierno es acusado de entrometerse en las elecciones estadounidenses de 2016 para favorecerlo. Sus acciones generaron críticas tanto de la derecha como de la izquierda de EU. Y ello podría envalentonar a Putin, dada la ausencia de reclamos de Trump sobre los comicios o sobre una lista larga de acciones del Kremlin, que van desde Siria hasta Ucrania.

El senador republicano John McCain describió lo sucedido como "una de las actuaciones más deplorables de un mandatario estadounidense de que se tenga memoria".

El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan, dijo que el "presidente debe agradecer que Rusia no sea nuestra aliada". Y el representante republicano Trey Gowdy, quien ha criticado la pesquisa sobre Rusia, dijo que "Rusia no es nuestra amiga" y expresó confianza en que los colaboradores de seguridad nacional de Trump puedan convencerlo de que "es posible concluir que Rusia se entrometió en nuestros comicios en 2016 sin deslegitimarle el triunfo electoral".

Sin embargo, después de su reunión de dos horas con Putin en Helsinki, Trump puso en duda las conclusiones de los servicios estadounidenses de inteligencia acerca de que Rusia se entrometió en las elecciones, y desestimó la pesquisa del fiscal especial Robert Mueller sobre la intromisión, al insinuar que no había razón para dudar de los desmentidos de Putin.

"Tengo gran confianza en mi personal de inteligencia, pero diré a ustedes que el presidente Putin fue extremadamente firme y enérgico en su desmentido hoy", apuntó.

Colaboradores y excolaboradores de la Casa Blanca y del equipo de campaña de Trump describen al presidente como una persona obsesionada ante cualquier insinuación de que su llegada a la Casa Blanca no fue producto de su gran esfuerzo. Esas fuentes aseguran que el mandatario considera que cualquier alusión a la intromisión rusa socava su victoria y su marca.

Por esa razón desde la campaña de 2016 Trump ha refutado cualquier mención sobre el apoyo ruso a su candidatura. Después de su victoria electoral, que incluso sorprendió a Trump, el mandatario reconoció en forma renuente la intromisión rusa en los comicios _el consenso unánime de la comunidad de inteligencia_ aunque en la misma línea insinuó que otros países podrían ser responsables.

Meses después, el presidente dijo que despidió al director del FBI, James Comey, debido a la pesquisa sobre la intromisión rusa y sobre la posible colusión con elementos del equipo de campaña de Trump. Y actualmente continúa criticando la pesquisa de Mueller, a la que se refiere como una "cacería de brujas" a pesar de las acusaciones formales contra hackers y funcionarios de inteligencia de Rusia.

Ayer, Trump también resucitó varias teorías desacreditas sobre su oponente Hillary Clinton y el Partido Demócrata, mencionó por su nombre a un agente del FBI implicado en la pesquisa sobre la intromisión y se quejó sobre la cobertura de la prensa.

En todo momento, el mandatario ensalzó su triunfo electoral y volvió a negar cualquier colusión con Rusia, algo en lo que Putin estuvo feliz de estar de acuerdo, aunque el gobernante ruso admitió que tuvo preferencia por Trump, quien durante la campaña proponía mejorar vínculos con Moscú. (AP)

Cambia en Twitter Trump aseguró que: Trump aseguró que: ⇒ Tiene una "gran confianza" en los servicios de inteligencia del país, poco después de desautorizar a las agencias de espionaje de EU en la rueda de prensa conjunta con Putin. ⇒ "Como he dicho hoy y muchas veces anteriormente: 'Tengo una GRAN confianza en MI gente de inteligencia'. Sin embargo, también me doy cuenta de que para poder construir un futuro más brillante, no podemos centrarnos exclusivamente en el pasado", sostuvo el mandatario en un mensaje publicado en su cuenta personal de Twitter. Trump defendió, además, en su tuit que, al tratarse de "las dos mayores potencias nucleares", Washington y Moscú deben llevarse "bien".

"Hablando de futbol, señor presidente, le daré este balón, y ahora la pelota está en su campo", le dijo Putin a Trump.

"Es muy amable de su parte. Se lo regalaré a mi hijo Barron. Melania, aquí tienes", afirmó al lanzarle el balón a su esposa.

Sometido. Muchos consideran que el ganador de esta cumbre fue Putin ante un Trump muy dócil.

"¡Melania, tómala!", le dijo Trump a su mujer entre las risas de los presentes.

