Grupo Vida pone fecha para conocer el destino de cuerpos

El Grupo Vida del municipio de Torreón informó que se ha dado un plazo de 20 días a la Fiscalía General de Justicia (FGE), para dar a conocer qué fue de los 47 cuerpos que fueron tratados años atrás por la Universidad Autónoma de Coahuila y así conocer incluso cuántos de éstos fueron incinerados.

Silvia Ortiz, integrante del Grupo Vida, señaló que aunque no se tuvo contacto con el exfiscal Jesús Torres Charles, debido a que aún no estaban conformados como Grupo Vida, es preocupante que se le haya dado ese tratamiento a los cuerpos no identificados.

