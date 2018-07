Perfilan integrar DIF al Sector Salud

CIUDAD DE MÉXICO

CIUDAD DE MÉXICO







COMENTAR

La escritora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa de Andrés Manuel López Obrador, confirmó que no ocupará ningún cargo federal ni estatal durante la administración obradorista. "Ya no va a haber la figura de primera dama, Beatriz no va a desempeñar ningún cargo", ratificó López Obrador.

Después de que Jorge Alcocer Varela, próximo titular de la Secretaria de Salud, anunciara la desaparición del Sistema para el Desarrollo Integral para la Familia (DIF), Gutiérrez Müller escribió en Facebook: "No seré primera dama de México. Tampoco la presidenta honoraria del DIF ni de ninguna otra institución. El DIF pasará al sector salud y les aseguro que quien lo dirija será una persona de gran capacidad.

"En su momento, les platicaré de contribuciones específicas que me gustaría llevar a cabo. De lo que sí estoy segura es que seguiré siendo profesora universitaria, investigadora y escritora. Y lo más importante: mamá de Jesús Ernesto y esposa de #Yasabesquien", expuso.

Valera consideró que con el cambio el DIF "va a estar orientado, como todo el gobierno, a combatir la pobreza".

La virtual secretaria de Desarrollo Social (Sedesol), María Luisa Albores, anunció que a partir del 1 de enero la pensión para adultos mayores se duplicará, será mensual y por un monto de mil 245 pesos.

Dijo que ese apoyo será para 5.4 millones de beneficiarios que hoy están en el padrón. La incorporación de más beneficiarios será más adelante, informó sin precisar fechas. Durante la campaña, López Obrador ofreció que ese programa sería del doble y de aplicación universal. Albores planteó que se cumplirá: "es universal, pero tenemos que hacer una revisión al padrón y un diagnóstico".

Planteó que el mismo monto se propone para 850 mil personas con discapacidad y en pobreza, y que también en enero iniciará la entrega de 300 mil becas para jóvenes en las mismas condiciones de vulnerabilidad.





La escritora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa de Andrés Manuel López Obrador, confirmó que no ocupará ningún cargo federal ni estatal durante la administración obradorista. (ARCHIVO)

Etiquetas: AMLOBeatriz Gutiérrez MüllerTransición federal

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...

- MD