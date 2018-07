Trump asegura que UE es ahora 'enemigo'

WASHINGTON, EU.-

WASHINGTON, EU







COMENTAR

Donald Trump colocó ayer a la Unión Europea (UE) en la lista de los principales enemigos de Estados Unidos y desinfló las expectativas de su encuentro con el presidente ruso Vladimir Putin.

En una entrevista para la cadena CBS en vísperas de su encuentro bilateral esta semana en Helsinki, la capital finlandesa, Trump sostuvo que EU tiene muchos enemigos. "Creo que la UE es un enemigo, por lo que nos hacen en comercio. Ahora, uno no pensaría en la Unión Europea, pero son enemigos. Rusia es un enemigo en ciertos aspectos. China es un enemigo económicamente. Son enemigos. Pero eso no quiere decir que sean malos. No significa nada. Significa que son competidores", señaló.

Cuando el periodista Jeff Glor se mostró sorprendido de colocar a la Unión Europea como enemigo de EU antes que Rusia y China, el presidente estadounidense reviró que Europa es "muy difícil", aunque recordó que su madre es originaria de Escocia y su padre de Alemania.

"En comercio se han aprovechado de nosotros y muchos de esos países están en la OTAN. Y no están pagando sus cuentas. Como ejemplo, tengo un gran problema con Alemania, porque Alemania hizo un pacto de un gasoducto con Rusia donde van a estar pagándole a Rusia miles de millones de dólares al año en energía", abundó Trump.





Donald Trump colocó ayer a la Unión Europea (UE) en la lista de los principales enemigos de Estados Unidos y desinfló las expectativas de su encuentro con el presidente ruso Vladimir Putin. (AP)

Etiquetas: Donald TrumpTrump

Más de Internacional

... Anterior Siguiente ...

- IMP