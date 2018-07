Encinas es elegido por AMLO para dar seguimiento a caso Ayotzinapa

CIUDAD DE MÉXICO.-

Andrés Manuel López Obrador aseguró que se investigará la verdad sobre el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y se hará justicia a través de la subsecretaría que encabece Alejandro Encinas, en la Secretaría de Gobernación.

"Tenemos el compromiso de investigar y dar a conocer lo que realmente sucedió con los jóvenes de Ayotzinapa, ese es un compromiso que tenemos, tiene que haber justicia, y la subsecretaría que va a estar a cargo de Alejandro Encinas, será la que va a conducir este proceso", declaró.

Adelantó también que esta investigación estará apoyada por organizaciones de la sociedad civil y por organismos internacionales de defensa de los derechos humanos.

"Se van a abrir las puertas del país, no va a haber trabas, no van a haber obstáculos para que se conozca la verdad en el caso de Ayotzinapa y se haga justicia", subrayó.

Luego de que la joven Dénorah Ramírez irrumpiera la conferencia de prensa que ofrecía el virtual presidente electo para solicitarle un operativo en Ciudad Altamirano, Guerrero, donde su hermano fue secuestrado hace seis años, López Obrador también se comprometió a atender a los familiares de víctimas desaparecidas.

"Tenemos el compromiso de atender este asunto tan triste, delicado y tan importante", expresó.

De acuerdo con la joven, su hermano David tenía 19 años cuando desapareció en Guerrero un 5 de enero de 2012, junto a un amigo. La familia pagó el rescate e informó a las autoridades, y a pesar de tener identificado al secuestrador, no han apoyado con la búsqueda, según la declaración de la joven de 24 años.

"Ya no podemos seguir así es mucho el sufrimiento de la gente, vamos a incluir a todos los mexicanos y vamos a escuchar la opinión de todos los que van a participar en las mesas (de pacificación). No descartamos nada, no hay límites, no hay fronteras; se va a discutir, todo es todo, nosotros recibimos un mandato y lo que quiere el pueblo es que haya paz y tranquilidad", sostuvo Obrador.

Al término de la conferencia, Deborah fue escoltada dentro de la casa de transición del político tabasqueño, quien solicitó atenderla personalmente.





