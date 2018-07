May y Trump se reconcilian

-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera ministra británica, Theresa May, mostraron ayer una mutua voluntad de llegar a un "ambicioso" acuerdo comercial tras el "brexit", tras aparcar sus diferencias por un ataque del político sobre el modo en que afrontaba la salida de la Unión Europea (UE).

El día comenzó agitado para la "premier", quien después de agasajar a Trump con una suntuosa cena de gala en el palacio que vio nacer a Winston Churchill, no esperaba la cornada en forma de entrevista que le dio su invitado en las páginas del diario sensacionalista The Sun.

No habrá acuerdo comercial con el Reino Unido si May sigue adelante con su plan de un "brexit" blando, dijo el mandatario en la entrevista para, poco después, acabar retractándose y pidiendo disculpas a May. El encuentro que ambos mandatarios mantuvieron en la residencia campestre de Chequers (sureste inglés) sirvió para acercar posturas y, en la rueda de prensa conjunta que ofrecieron a su término, brindaron una imagen de unidad y entendimiento.

Trump dijo que para su Gobierno "estará bien" lo que sea que haga el Ejecutivo británico en relación al "brexit", mientras que May destacó que el estadounidense ha accedido a perseguir "un ambicioso acuerdo comercial" una vez que el Reino Unido abandone la UE.

No escatimó elogios hacia la líder conservadora, a la que calificó como "una mujer excelente", aunque también opinó que Boris Johnson, quien dimitió en desacuerdo con la estrategia gubernamental del "brexit", sería "un gran primer ministro".

Sobre la entrevista, Trump se excusó diciendo que había dicho "muchas cosas buenas" sobre May que no fueron incluidas en los titulares del tabloide y la primera ministra le restó importancia al asunto asegurando que "es sólo la prensa".

Después del fructífero encuentro, Trump se trasladó junto a su esposa al castillo de Windsor, donde les esperaba su otra gran cita de la jornada, la reina Isabel II.

El matrimonio pasó con la monarca, que ha recibido a una docena de presidentes de Estados Unidos en su más de medio siglo de reinado, casi una hora en la que contemplaron un desfile militar y compartieron un tradicional té inglés.

Efe

Hora del té. Donald Trump camina por los jardines de Windsor con la Reina Isabel II para tomar el té.

