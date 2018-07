Pedirán a Obrador atención real

VIRGINIA HERNáNDEZ

El siglo de torreón

Los productores agrícolas de La Laguna piden al nuevo gobierno que hay una atención real al campo mexicano, aplicando políticas públicas que permitan hacer eficiente y productiva la producción y se hagan trajes a la medida de programas por región productiva.

Andrés Izaguirre Martínez, socio de Agricultores Unidos Por México, dijo que desde hace 10 años el sector ha sido relegado por las propias autoridades de Sagarpa, quienes ni siquiera han visitado la región para conocer sus problemáticas como sucede en este sexenio.

El productor lagunero se quejo que en la presente administración federal el secretario de Sagarpa no haya venido ni una sola vez a la Comarca Lagunera para conocer de cerca la problemática del sector.

Lamentó que los subsidios que se dan al campo vengan de menos a menos, citando que en el esquema de Alianza para el Campo en 2016 se dieron apoyos por hectárea de casi dos mil pesos, pero en 2017 la cifra apenas alcanzo a los 95 pesos.

Por ello, pide al gobierno entrante que se den apoyos en financiamiento accesible a todos por igual, no para quienes no requieren un crédito como sucede con FIRA, quien presta a quien no lo necesita.

También, dijo que el campo también requiere de capacitación y todo lo necesario para elevar su eficiencia y productividad, facilitando sistemas de riego modernos para ello. Indicó que tanto el campo como la ganadería enfrentan momentos difíciles por tantos años de olvido, por lo que dijo que hay la esperanza que las cosas vayan cambiando poco a poco y se transformen los centros de trabajo de todos los productores.

Opinó que es positivo que se busque la autosuficiencia agroalimentaria, sin embargo, recordó que hay zonas productoras del país que no cuentan con las características para producir todos los granos que México requiere.

Capacitación. Señalan productores que el campo también requiere capacitación para elevar la productividad.

