Pompeo agradece bienvenida a Peña Nieto

Michael Pompeo agradeció al presidente Enrique Peña Nieto por la bienvenida que le dio a su llegada la Ciudad de México en su primer viaje como secretario de Estado de Estados Unidos.

A través de su cuenta en Twitter @SecPompeo, el funcionario estadunidense expresó su beneplácito de visitar México, donde sostendrá un encuentro privado con Peña Nieto, así como con el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray y con el candidato ganador de las elecciones presidenciales, Andrés Manuel López Obrador.

"Pleased to visit #Mexico on my first trip as Sec State. Thanks to Prez Pena Nieto for welcoming our delegation. We look forward to meeting Prez-elect Lopez Obrador @StateDept @DHSgov @USTreasury @WhiteHouse #neighbors", escribió en la red social.

La delegación de funcionarios estadunidenses está conformada por los secretarios del Tesoro, Steven Mnuchin; de Seguridad Interna, Kirstjen Nielsen, y del asesor senior del presidente de Estados Unidos, Jared Kushner, yerno de Donald Trump.





Michael Pompeo (derecha) agradeció al presidente Enrique Peña Nieto por la bienvenida que le dio a su llegada la Ciudad de México en su primer viaje como secretario de Estado de Estados Unidos. (NOTIMEX)

