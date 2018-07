Ratifican millonaria condena a Chevron

QUITO, ECUADOR

La Corte Constitucional de Ecuador puso fin a una larga batalla judicial entre pobladores de la Amazonia y la petrolera estadounidense Chevron al ratificar una sentencia que había condenado a la empresa a pagar 9,500 millones de dólares por daños ambientales causados entre 1970 y 1992. El abogado de los demandantes, Pablo Fajardo, dijo ayer que "ahora ya no hay duda de que hemos ganado esta larga batalla jurídica, no hay duda de que se ha cometido un crimen ambiental, un crimen social y cultural en Ecuador". Añadió que es un triunfo "contundente que no sólo es de los pobladores de la Amazonia de Ecuador, sino también de los pueblos que luchan contra corporaciones contaminantes en todo el mundo".

Chevron había recurrido a la Corte Constitucional, la máxima instancia judicial del país sudamericano, para pedir que se revoque el fallo de primera instancia de una corte provincial que a su vez había sido ratificado por un tribunal superior. James Craig, asesor de Comunicación de Chevron, dijo que la resolución "es consistente con el patrón de denegación de justicia, fraude y corrupción contra Chevron en Ecuador".





Marca. Mariana Jiménez camina en su granja donde las tuberías de petróleo explotaron a principios de abril en 2006. (AP)

