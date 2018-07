Delinea plan severo de austeridad

CIUDAD DE MÉXICO

SE REDUCIRÁ EL SALARIO A LA MITAD DE LO QUE GANA EL ACTUAL PRESIDENTE Y ESO SERÁ IGUAL PARA LEGISLADORES

CIUDAD DE MÉXICO







COMENTAR

Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo de México, y legisladores electos de Morena impulsan ya un severo plan de austeridad en el gobierno, que va desde la reducción del 50% de la alta burocracia y la eliminación de subsecretarías y delegaciones federales en estados, hasta la reducción en el Congreso de dietas, eliminación de comisiones, viajes al extranjero y seguro de gastos médicos mayores para los diputados federales y los senadores.

Conforme el plan de austeridad planteado por López Obrador, para la 64 Legislatura en el Congreso Morena propondrá reducir al 50% las dietas de diputados y senadores, además de transparentar las subvenciones a los grupos parlamentarios.

En conferencia, López Obrador detalló que las bancadas de Morena en el Senado y diputados federales impulsarán el mismo programa de austeridad que el gobierno federal, y la baja en salarios a funcionarios públicos se aplicará a legisladores.

Tras reunirse con diputados y senadores electos de Morena-PES-PT de todo el país, detalló que el artículo 127 de la Constitución habla de una remuneración a servidores públicos adecuada, por lo tanto él se reducirá el salario a la mitad de lo que gana el actual Presidente -209 mil 135 pesos brutos, y 142 mil netos-, pero sin compensaciones ni bonos, y eso será igual para diputados y senadores.

"La Constitución nos rige a todos, lo que pasa es que ese artículo no se ha podido aplicar, es letra muerta, porque hace falta una ley reglamentaria. Se aprobó en el Senado, pasó a la Cámara de Diputados y ahí se quedó. Entonces, esa es una de las modificaciones, de las reformas prioritarias, porque el artículo habla de todos los funcionarios de todo el gobierno y de los tres poderes; habla de que el salario o la percepción es integral y debe de incluir bonos y todo, y debe transparentarse", dijo.

En el encuentro privado con legisladores electos, del cual se pudo tener información, López Obrador les advirtió que no continuarán las minipartidas.

López Obrador también presentó medidas para recortar al 50% la alta burocracia, además de proponer cambios a leyes, reglamentos y decretos para fusionar áreas, eliminar subsecretarías, direcciones, delegaciones en estados y otros organismos.

El plan incluye ajuste de personal en niveles de funcionarios llamados "de confianza" y en los más altos, pero ningún trabajador de base o sindicalizado será despedido.

Diputados y senadores electos consultados por El Gran Diario de México indicaron que se busca eliminar al menos 50% de la alta burocracia del gobierno federal.

En conferencia, López Obrador dijo que van a reducirse los cargos que se duplican en la administración federal; por ejemplo, se concentrará todo el manejo de la comunicación del gobierno en una sola entidad.

Aclaró que no habrá partidas para ceremonial ni vestimenta del Presidente o de sus colaboradores o familiares. "Va en serio de que no habrá atención médica privada ni caja de ahorro especial para altos funcionarios públicos", subrayó.

Las delegaciones federales en los estados también desaparecerán y se nombrará a 32 delegados que serán el vínculo del gobierno federal.

Sin pensiones en el presupuesto. Tampoco habrá pensiones para ex presidentes, ya que si trabajaron en el servicio público tendrán derecho a la pensión del ISSSTE y si pasan de 65 años tienen derecho al apoyo de adultos mayores. Las pensiones a ex mandatarios federales ya no estarán incluidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019.

Dijo que analizarán si recibirán los mil 500 millones de pesos que le corresponderían a Morena para el próximo año, debido a que tuvo una alta votación el pasado 1 de julio.

Congreso sin grasa. En entrevista por separado, Martí Batres y Porfirio Muñoz Ledo, legisladores electos al Senado y la Cámara de Diputados, indicaron que se debe hacer una evaluación de aquellas comisiones que en realidad dictaminan, además de quitar viajes al extranjero y seguros de gastos médicos mayores.

"Habrá órganos de gobierno, pero hay que hacer una evaluación de cuáles son las comisiones que en realidad dictaminan y cuáles no dictaminan nada y sólo absorben presupuesto, y hacer una valoración del uso racional del presupuesto. Hay que disminuir los viajes que se realizan al extranjero, se tienen que quitar los seguros de gastos médicos mayores. Hay mucha tela de donde cortar", dijo Batres.

Muñoz Ledo dijo que impulsará un Parlamento abierto y obligarán a todos los legisladores a ir al trabajo de comisiones, y explicó que en su plan de austeridad eliminarán los "moches" del presupuesto.

Batres explicó que entre sus prioridades estarán el modificar la Ley Orgánica de Administración Pública Federal, para revivir la SSP federal, y el Paquete Económico 2019.

Suprimirán pensiones a expresidentes

Andrés Manuel López Obrador informó que en el Presupuesto del 2019 se suprimirá la partida para las pensiones de los ex Presidentes de la República.

"En el presupuesto que vamos a presentar para el 2019, por ejemplo, la pensión a los ex Presidentes ya no aparece en el presupuesto, eso se suprime, eso lo puedo ya adelantar", dijo.

En conferencia de prensa para dar sus prioridades legislativas, el tabasqueño dijo que trabajará por el mandato de los mexicanos.

"Es el mandato de los mexicanos en las elecciones, nos apoyaron votaron por nosotros porque quieren que trabaje en ese mandato", indicó. Durante campaña, López Obrador prometía en sus mítines terminar con las pensiones a los ex Presidentes y el tema lo mencionaba también en spots.





En conferencia, López Obrador detalló que las bancadas de Morena en el Senado y diputados federales impulsarán el mismo programa de austeridad que el gobierno federal, y la baja en salarios a funcionarios públicos se aplicará a legisladores. (EL UNIVERSAL)

(EL UNIVERSAL)

Etiquetas: plan de austeridadAMLOTransición federal

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...

- IMP