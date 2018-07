Hijo mayor de AMLO descarta ocupar cargos públicos

CIUDAD DE MÉXICO.-

CIUDAD DE MÉXICO







COMENTAR

José Ramón López Beltrán, hijo mayor de Andrés Manuel López Obrador, aseguró que durante el gobierno de su padre, virtual presidente electo, no ocupará cargos públicos.

"No voy a trabajar en gobierno y también no vayan a decir ahí otras cosas que nada más no", dijo López Beltrán, quien es el hijo mayor de López Obrador y su primera esposa, Rocío Beltrán.

José Ramón fue el encargado de coordinar la campaña del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) del año pasado en el Estado de México, donde Delfina Gómez fue la candidata a la gubernatura.

Entrevistado al salir de la casa de campaña de su padre, en la colonia Roma, José Ramón López Beltrán dijo estar " muy ajeno a estas cuestiones, eso es lo que también se debe de entender un poquito, pero vamos muy bien y estoy muy agradecido con el pueblo de México por el despertar ciudadano que tuvo hace unas semanas y dimos ya el primer paso hacia la transformación del país y vamos bien y de buenas".

José Ramón es el hijo mayor de los tres que tuvo Andrés Manuel López Obrador con su primera esposa, Rocío Beltrán.

Andrés Manuel y Gonzalo, también son hijos del primer matrimonio, mientras que Jesús, el más pequeño, es hijo del tabasqueño con Beatriz Gutiérrez.





Aseguró que durante el gobierno de su padre, virtual presidente electo, no ocupará cargos públicos. (ARCHIVO)

Etiquetas: AMLOlopez obradorTransición federal

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...

- MD