Renuncia secretario para el Brexit

El funcionario británico a cargo de negociar la salida de su país de la Unión Europea renunció ayer, acusando a la primera ministra Theresa May de socavar el Brexit con su plan de mantener estrechos lazos comerciales con el bloque. El secretario del Brexit, David Davis, presentó su renuncia apenas 2 días después que May anunció que finalmente había logrado consenso en su gobierno sobre un plan para separarse de la UE. Davis dijo a May que sus propuestas 'nos dejará en una posición débil'.







