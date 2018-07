EU da a conocer nombres de niños

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, dijo que no está dispuesto a adelantar las elecciones generales y que quienes piden su salida del poder deben respetar las leyes que le permiten mantenerse en el cargo hasta 2021."Aquí las reglas las pone la Constitución de la República a través del pueblo. Las reglas no pueden venir a cambiarlas de la noche a la mañana porque se le ocurrió a un grupo de golpistas", dijo Ortega ante una multitud de simpatizantes que participaron en una "Caminata por la paz".

El funcionario británico a cargo de negociar la salida de su país de la Unión Europea renunció ayer, acusando a la primera ministra Theresa May de socavar el Brexit con su plan de mantener estrechos lazos comerciales con el bloque. El secretario del Brexit, David Davis, presentó su renuncia apenas 2 días después que May anunció que finalmente había logrado consenso en su gobierno sobre un plan para separarse de la UE. Davis dijo a May que sus propuestas 'nos dejará en una posición débil'.

(AP) LONDRES, RU.- Una mujer envenenada con una sustancia neurotóxica de grado militar en Inglaterra falleció ayer, ocho días después de que la policía conjeturara que tocó algún objeto contaminado que no ha sido encontrado todavía. La Policía Metropolitana de Londres dijo que el caso se convirtió en una pesquisa de homicidio debido a la muerte de Dawn Sturgess, de 44 años, en un hospital en Salisbury. Ella y su pareja, Charlie Rowley, de 45 años, fueron internados el 30 de junio tras ser hallados en mala condición de salud.

HIROSHIMA, JAPóN.- Los japoneses se preparaban el lunes para arriesgadas labores de búsqueda y limpieza en el suroeste del país, donde varios días de intensas lluvias generaron inundaciones y deslaves. La prensa de Japón reportó que 88 personas murieron y 58 más continuaban desaparecidas. Algunos habitantes de la prefectura de Hiroshima dijeron que fueron tomados por sorpresa, ya que la región no suele recibir lluvias tan fuertes, las cuales iniciaron el viernes.

HANOI, VIETNAM.- Sin que lo disuadan las fuertes críticas a su intento para concretar un acuerdo de desnuclearización con Corea del Norte, el secretario de Estado Mike Pompeo pidió ayer a Pyongyang que siga el camino de Vietnam y supere hostilidades del pasado con EU.Pompeo exhortó al gobernante norcoreano Kim Jong-Un a que repita en Corea del Norte el "milagro" de crecimiento económico logrado por Vietnam mediante una mejora de los vínculos.

(AP) WASHINGTON, EU.- El gobierno de EU ha entregado a la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) una lista con los nombres de los cerca de cien niños menores de cinco años separados en la frontera con México a causa de la política de "tolerancia cero" de la Casa Blanca, confirmó ayer dicho organismo. Esta acción se produce en respuesta a una reciente orden judicial que exigía a la Administración de Trump el dar a conocer las identidades de los pequeños.

Efe

Efe

Ap

Efe

Efe

Efe

