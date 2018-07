AMLO pone en duda perfiles ciudadanos

CIUDAD DE MÉXICO.-

Apenas ha pasado una semana de su triunfo y Andrés Manuel López Obrador ya ha desatado varias polémicas. El virtual ganador de la elección presidencial sostuvo que la postulación de perfiles ciudadanos en cargos públicos no siempre garantiza se trate de personas íntegras.

El morenista justificó así su rechazo a la reforma constitucional que impulsan organizaciones civiles para garantizar la autonomía del Fiscal General y crear mecanismos de vigilancia ciudadana.

López Obrador expuso que un ejemplo del cuestionable desempeño de perfiles ciudadanos es el INAI, al que anteriormente ha criticado por reservar información relacionada con escándalos de corrupción como los sobornos de Odebrecht o la planta chatarra de Agro Nitrogenados adquirida por Pemex a sobreprecio.

"Lo que más nos importa es acabar con la corrupción y que haya democracia, y es importantísimo que el Fiscal sea una gente de inobjetable honestidad, y no se puede confiar en cualquier persona.

"Y les diría, con todo respeto, cuando se postulan, se proponen personas de la sociedad civil, no en todos los casos, no estoy generalizando, pero en muchos casos no son gentes íntegras, y el ejemplo más claro es el del Instituto de la Transparencia", dijo en entrevista.

Previo a sostener una reunión de trabajo con sus colaboradores en las carteras de educación, desarrollo social y trabajo, López Obrador aseguró que vigilará que el nuevo Fiscal General sea honesto.





Previo a sostener una reunión de trabajo con sus colaboradores en las carteras de educación, desarrollo social y trabajo, López Obrador aseguró que vigilará que el nuevo Fiscal General sea honesto.

