Incrementa 20% demanda en telesecundarias

El director del Sistema de Telesecundarias en el estado de Coahuila, Pedro García Sáenz, informó que este año subió un 20 por ciento la demanda de estos planteles.

El funcionario indicó que esto se debe a la inscripción de jóvenes que no lograron colocarse en el sistema tradicional de escuelas secundarias.

Coahuila cuenta con 105 planteles educativos bajo el sistema educativo de telesecundaria, y atiende a cuatro mil 241 alumnos. En estos planteles trabajan 260 maestros.

"Este sistema escolar sufre una demanda adicional de manera ordinaria durante los meses de agosto y septiembre por jóvenes que por algún motivo no se inscribieron de manera regular al sistema educativo. Esto permite que puedan dar continuidad a sus estudios, que no los vean truncados por no inscribirse, y se distribuyen conforme donde viven y la cercanía de los planteles educativos", indicó Pedro García Sáenz.

Entre los objetivos de este año escolar se encuentran ampliar la infraestructura, debido a la demanda, así como ofrecer un servicio de transporte para el traslado de los jóvenes de sus comunidades a donde se ubica la escuela.

Se prevé que el crecimiento de infraestructura se de en todas las regiones del Estado, a fin de que no haya jóvenes que dejen de estudiar por falta de oportunidades.

