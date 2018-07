Alertan por venta de medicamento falso para Hepatitis C en Sinaloa

CULIACÁN, SINALOA.-

Se alertó a la población de Sinaloa sobre la venta de medicamento presuntamente falso para el tratamiento de la Hepatitis C. La alerta corresponde específicamente al lote 19SPD201 del medicamento Epclusa, con fecha de caducidad 10/2019, en su presentación de 400/100 miligramos.

Jorge Alan Urbina Vidales, titular de la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios en Sinaloa (Coepriss), dio a conocer que Sinaloa réplica la alerta sanitaria que fue lanzada al resto de la República por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), para no consumir el medicamento del lote apócrifo.

Dio a conocer que la Cofepris realizó una investigación sobre la venta de este medicamento, en la que se estableció su falsificación.

Urbina Vidales comentó que, derivado de una denuncia ciudadana, se abrió una indagatoria sobre la venta de este medicamento utilizado para el tratamiento de la Hepatitis C; lo que llevó a confirmar que la representación legal de la empresa productora Patheon Inc, de Canadá, no lo reconoció.

Patheon Inc. recomendó no consumir las tabletas falsas, por desconocer el contenido de sus componentes y el riesgo que implica para la salud de los pacientes que requieren del tratamiento real, comentó.

El funcionario estatal explicó que la representación legal de dicha empresa farmacéutica en México, Gilead Sciencies México, y su distribuidora farmacéutica, Maypo, S.A. de C.V, la cual lo comercializa con cajas de cartón e instructivos anexos, no reconocieron la presentación en frascos del producto sin acreditar.

Jorge Alan Urbina comentó que por los datos de la investigación, se conoce que el producto falsificado y el frasco que se vende de Epclusa, contiene un texto en idioma alemán, mientras que el original está escrito en español; también aseguró que el tamaño de las tabletas es diferente.

Otro de los detalles del envase del medicamento falsificado, es que en la tapa del producto se pueden leer indicaciones en inglés de cómo abrir el frasco.

Exhortó a la población que en caso que detecte cualquier situación sanitaria irregular, se comunique con las autoridades correspondientes por correos electrónicos o vía telefónica para investigar los hechos.





