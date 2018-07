'A idear nuevas formas de política'

DICE QUE SE DEBE REINVENTAR EL PRI

El secretario de Gobierno, José María Fraustro Siller, opinó que ante la "llamada de atención" que manifestó la ciudadanía en estas pasadas elecciones, será necesario que se consideren nuevas formas de hacer política en Coahuila y así poder reinventar el Partido Revolución Institucional (PRI).

"Tiene que haber nuevas formas de hacer política y tiene que existir una nueva realidad en todo nuestro entorno de cómo puedes darle solución a las cosas que te plantea la comunidad", indicó.

Manifestó que los resultados de la Jornada Electoral 2017-2018 tanto a nivel nacional como estatal, representaron una derrota de candidatos de varios de los partidos.

"Es una manifestación del pueblo que tenemos que analizar a fondo y ver bien que representa este tipo de situaciones. Tenemos que enfocarnos en resolver problemas con la gente, que es la que decide con su voto, quien la representa", dijo.

En ese sentido expresó que probablemente lo que faltó, fue una mayor atención en ese nivel.

Añadió que el Gobierno del Estado buscará una mayor atención hacia la ciudadanía.

Descartó que los resultados de las elecciones hayan significado un voto "antisistema", sino más bien una llamada de atención.

"Se habla de una llamada de atención que no es producto de ese momento, muchos de los candidatos no se conocían y no aparecían siquiera en los padrones y salieron electos", indicó.

Por último, destacó que el Gobierno de Coahuila ya ha tenido contacto con el equipo de transición presidente electo Andrés Manuel López Obrador.

"Será un trato de respeto a quien ostenta el cargo de presidente de la república electo y vamos a continuar fortaleciendo a Coahuila", destacó.

Postura. José María Fraustro Siller, secretario de Gobierno del estado de Coahuila.

