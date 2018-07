Las cosas a las que AMLO renunciará como presidente

TORREÓN

TORREÓN







COMENTAR

El todavía virtual presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró a lo largo de su campaña su decisión de renunciar a ciertas habitualidades que se han tomado con los años los titulares del Ejecutivo del país.

De manera que llegará a romper ciertas tradiciones, las cuales ha justificado sus motivos y sus nuevos planes que asegura llevará a cabo durante su sexenio.

Aquí te presentamos la lista de renuncias que ha anunciado AMLO:

El AVIÓN PRESIDENCIAL

En repetidas ocasiones, Andrés Manuel ha declarado que no utilizará el avión presidencia, y que además en su llegada la Presidencia lo vendría junto con toda la flotilla de aviones y de helicópteros del gobierno, argumentando que “no puede haber gobierno rico y pueblo pobre”. "Ya le mandé ofrecer el avión presidencial a Donald Trump", declaró durante el primer debate presidencial en abril pasado.

El avión presidencial tuvo un costo aproximado de 2 mil 952.4 millones de pesos, según los datos de la Presidencia de la República.

VIVIR EN LOS PINOS

Los Pinos se convirtió en la residencia presidencial desde que fue adquirida por el General Lázaro Cárdenas, misma de la que López Obrador ha declarado que no vivirá ahí sino en su propia casa, argumentando su deseo de integrar Los Pinos como un centro de arte y cultura, ya que se ubica dentro de una zona estratégica de la Ciudad de México, rodeada por el Museo de Historia, El bosque de Chapultepec, El Museo de Antropología y El Auditorio Nacional.

LLEVAR SEGURIDAD

Luego de revelarse los resultados virtuales de las votaciones, Obrador reafirmó durante su mensaje que renunciará a la seguridad oficial. "He sostenido que me cuida la gente y me cuida el pueblo, el que lucha por la justicia no tiene nada que temer", tal como se ha visto hasta el momento, pues en sus recientes reuniones de agenda, ha sido solamente acompañado por su chofer y su vocero, lo cual ha provocado tumultos en sus apariciones frente a la prensa.

Además, aclaró que el Estado Mayor no desaparecerá, sino que ahora lo incorporará a la Secretaría de la Defensa, (Sedena).

RENUNCIA A MENOS DE LA MITAD DEL SUELDO PRESIDENCIAL

Luego de su encuentro con Peña Nieto, AMLO reiteró que ajustará el presupuesto de su sueldo como presidente, declarando que recibirá menos de la mitad del salario que actualmente gana el actual mandatario, quien hasta diciembre pasado recibía 209 mil 135 pesos mensuales.





López Obrador asegura que cumplirá con renunciar ha ciertas habitualidades que han hecho los presidentes durante sus años de mandato durante su mandato. (ARCHIVO)

Etiquetas: Renuncias de AMLOAMLO RENUNCIA A

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...

- MD