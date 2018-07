En estado crítico dos ingleses por Novichok

AMBOS AFECTADOS SON CHARLIE ROWLEY Y DAWN STURGESS

La intoxicación de un hombre y una mujer de nacionalidad británica, que se encuentran en estado crítico, se produjo con Novichok, agente químico de procedencia rusa, la misma sustancia con la que fue envenenado al exespía Sergéi Skripal, informó ayer la Policía británica.

El suceso ocurrió el sábado en la localidad británica de Wiltshire, a 13 kilómetros de Salisbury, donde se intoxicaron Skripal y su hija el pasado 4 de marzo El comisionado adjunto de la Policía Metropolitana, Neil Basu, informó ayer a los medios de comunicación de que no se ha podido confirmar hasta el momento si el agente nervioso proviene del mismo lote con el que fue atacado el ex espía ruso. La sustancia tóxica ha sido analizada en el laboratorio de investigación de armas químicas del Gobierno británico en Porton Down, en Wiltshire, agregó.

El inspector precisó que "no hay nada que sugiera" que la pareja fuera atacada, si bien ambos fueron hallados inconscientes en Wiltshire con síntomas parecidos a los de Skripal y su hija, y están siendo tratados en el mismo hospital que ellos. Según los medios británicos, ambos afectados responden a los nombres de Charlie Rowley y Dawn Sturgess, de 45 y 44 años, respectivamente.

Basu confirmó que "nadie más" ha presentado los mismos síntomas en la localidad, si bien se mantiene acordonada la zona del suceso, donde lidera la investigación la Unidad de Terrorismo del Reino Unido, junto con la Policía de Wiltshire. El agente insistió en que no parece que se haya cometido "un delito" intencionado, aunque matizó que la investigación sobre lo ocurrido permanece abierta a todas las hipótesis.

El comité de emergencia Cobra, formado por los principales ministros y por representantes de las fuerzas de seguridad del país, se reunió ayer para abordar el caso. Un portavoz del Gobierno de la primera ministra, Theresa May, afirmó ayer que el incidente está calificado como "grave" y es abordado "con la máxima seriedad".

El exespía, de 67 años, y su hija Julia, de 33, fueron envenenados con el agente nervioso Novichok en un ataque que, según el Gobierno británico, fue orquestado por Rusia. Como represalia por lo sucedido decenas de diplomáticos rusos fueron expulsados del Reino Unido, mientras que Moscú negó cualquier vinculación con los hechos.

Temor Varios lugares de la localidad y alrededores Varios lugares de la localidad y alrededores ⇒ Han sido acordonados como medida de precaución y se avisó a los vecinos de que aumentará la presencia policial en la zona. ⇒ La sanidad pública de Inglaterra no cree que haya "un importante riesgo sanitario" para la población.

Nuevo caso. Dos personas están en estado grave en Wiltshire, sur de Inglaterra, tras ser halladas inconscientes a causa del Novichok.

