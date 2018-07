'El Mijis', de la cárcel al Congreso local

Twitter

Tras el cierre del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) en San Luis Potosí, la virtual victoria de Pedro Carrizales Becerra, alias "El Mijis", candidato a diputado local por el Distrito 8 local, comenzó a llamar la atención. "El Mijis" tiene tatuajes, vive en una colonia popular y ha estado preso. Sin embargo, ahora tiene un trabajo formal como contratista, realiza trabajo comunitario con chavos banda y recorrió el país en bicicleta para hacer un llamado contra la discriminación hacia este sector, pues afirma que son personas que como él "tomaron malas decisiones". Llegar hasta este momento no le fue fácil, Carrizales Becerra primero intentó ser candidato independiente, pero renunció al considerar que no había las condiciones para cumplir con los requisitos solicitados por los órganos electorales.

Luego el PT, en coalición con Morena y el PES, le ofreció la oportunidad de ser aspirante, aunque estuvo a punto de renunciar, dijo, por hostigamiento de policías que denunció públicamente: "Aguantamos golpes, levantones y todas las cosas que nos hicieron. He arriesgado la vida por mis sueños y mis ideales, porque quiero que vean que cuando se quiere, se puede. Quiero que vean que una persona vino de abajo y les puso la muestra a los políticos".

A pesar de que en diferentes publicaciones se le señala como responsable de delitos de lesiones, "El Mijis" se defiende: "Muchos de los hechos son inventados; de hecho hay uno donde me acusaron que yo había baleado a 4 personas y yo preferí ir a que me hicieran la prueba de rodizonato para que vieran que yo jamás detoné el arma y quedé absuelto". "Me decían que parecía Rambo, que traía una pistola, una escopeta, que traía una cachimba y que traía petardos… ¡imagínese!", indica Pedro Carrizales.

Cuestionado sobre los comentarios que lo discriminan por su aspecto físico en redes sociales indica sin miramientos: "Pues los que roban son de traje. Yo no busco ser candidato para servirme, sino para servir. Yo voy a seguir trabajando con los chavos banda, ese es mi sueño".

Deseo. Pedro Carrizales reconoce que estudió hasta preparatoria y quiere estudiar Derecho.

