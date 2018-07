'Migración, DH, Fiscalía autónoma y legalización serán prioridad'

CIUDAD DE MÉXICO

CIUDAD DE MÉXICO







COMENTAR

Olga Sánchez Cordero, propuesta por Andrés Manuel López Obrador como secretaria de Gobernación, aseguró que habrá un “cambio de timón” en la política pública de la nueva administración, para dar resultados a la brevedad posible.

Aseguró que existe total comunicación con la autoridad federal para que después del cómputo distrital y de que la presidencia del Tribunal Electoral federal entregue a López Obrador la constancia de mayoría como candidato electo, se haga el trabajo de transición de un gobierno a otro.

Destacó que entre los temas prioritarios para el nuevo gobierno están la seguridad, la migración, el respeto a los derechos humanos y la autonomía de la Fiscalía, la cual -consideró- debe ser reformada de raíz.

En entrevista con W Radio, comentó que hablarán con la sociedad civil para que incluyan, dentro del proceso correspondiente, las propuestas de Andrés Manuel López en la lista de los 10 candidatos para elegir a quien encabezará la Fiscalía y que sea el Senado quien decida.

En el tema de seguridad pública como derecho humano, la ex ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dijo que no se justifica un Estado si no le proporciona a la gente la seguridad y la tranquilidad.

En cuanto al tema de la migración, indicó que a diferencia de Estados Unidos, en México quien está en estancia ilegal, sólo infringe una norma administrativa menor, mientras que en el país del norte es de tipo penal, por lo que el candidato ganador a la Presidencia de la República, trabajará para que se respeten los derechos humanos de ese sector de la población.

“Andrés Manuel tiene muy claro que atacando las causas de pobreza y violencia que llevan a la expulsión de estos migrantes a Estados Unidos y haciendo una coordinación con el triángulo norte centroamericano (Guatemala, Honduras y El Salvador) es como se va a bajar la migración” y que si se van, que sea por gusto, apuntó.

Reiteró que la instrucción de López Obrador es que no habrá violación de los derechos humanos y menos de cualquier persona vulnerable, tanto por parte de los funcionarios públicos como de instancias gubernamentales.

Sobre su propuesta para legalizar la marihuana, Sánchez Cordero expuso que conjuntamente con la despenalización, debe haber programas de prevención y rehabilitación a adictos y sobre todo, castigar a quienes proporcionen la droga a los menores de edad.

En ese sentido, dijo que López Obrador no está cerrado a esta idea de despenalizar esta hierba y consideraría una consulta entre la población.

Reiteró que habrá una vía de comunicación abierta, respetuosa, institucional y cordial con todos los gobernadores, así como un trato diferente con los poderes Judicial y Legislativo de los estados para darles el estatus de independientes y autónomos.

“Hay un cambio de timón, de política pública en todo, no se va a estatizar, pues lo que se quiere es la institucionalidad y un cambio de visión en el país; vamos a trabajar para dar resultados a la brevedad posible”, puntualizó.





Olga Sánchez Cordero, propuesta por Andrés Manuel López Obrador como secretaria de Gobernación, aseguró que habrá un “cambio de timón” en la política pública de la nueva administración, para dar resultados a la brevedad posible. (ARCHIVO)

Etiquetas: Transición federalAMLOOlga Sánchez Corderofiscalia

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...

- MD