En RU, miles externarán rechazo a visita de Trump

Organizadores de la marcha "Stop Trump" (Detengan a Trump) informaron que se espera la participación de unas 50 mil personas en las protestas durante la visita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Londres el próximo 13 de julio.

La marcha tendrá lugar en el centro de esta ciudad y concluirá con un mitin en la Plaza de Trafalgar. Durante la manifestación se tiene planeado el despliegue de un inflable gigante con la imagen de Trump como un bebé con pañal, en protesta por sus políticas en materia de migración, contra grupos vulnerables y su guerra comercial, entre otras.

La activista y escritora Shaista Aziz -de origen paquistaní- y el periodista del diario The Guardian, Owen Jones, forman parte de los organizadores de la marcha que esperan conseguir un permiso para volar el inflable que tiene como fin ridiculizar a Trump.

La Policía Metropolitana Scotland Yard y las autoridades de la alcaldía de Londres tendrán que otorgar un permiso especial para que el gigante inflable sobrevuele el centro de la capital.

La organización civil "Stop Trump" calificó la protesta como "un carnaval de resistencia", en el que espera atraer a miles de personas de todo el país hacia el centro de esta ciudad. "Cientos de miles de personas a lo largo y ancho del país se unirán para demostrar que su retórica de odio y división no es aceptada aquí", señala su página web.

En febrero pasado Trump canceló una visita que tenía programada para inaugurar la nueva embajada de Estados Unidos en Reino Unido y entrevistarse con la primera ministra Theresa May y la reina Isabel II.

Trump envió en junio pasado cartas a algunos de sus aliados de la OTAN en las que se quejaba de que no contribuyen lo suficiente a la Alianza Atlántica, informó The New York Times.

Los destinatarios de las cartas fueron, entre otros, la canciller alemana, Angela Merkel; el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, o el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

En contra. Miles de británicos podrían salir a las calles a protestar por la visita de Trump.

