'El Bronco' admite derrota y felicita a López Obrador

El candidato independiente, Jaime Rodríguez Calderón, admitió también que las tendencias no le favorecen y felicitó a Andrés Manuel López Obrador.

Al gobernador de Nuevo León con licencia expresó en Twitter. "Las tendencias no me favorecen en esta elección, felicito a @lopezobrador_ por el resultado. Esta lucha independiente aún no termina, tenemos mucho trabajo que hacer y es importante que trabajemos de la mano ciudadanos y gobernantes". posteó.

Las tendencias no me favorecen en esta elección, felicito a @lopezobrador_ por el resultado. Esta lucha independiente aún no termina, tenemos mucho trabajo que hacer y es importante que trabajemos de la mano ciudadanos y gobernantes. #ProhibidoRendirse — JAIME RDZ EL BRONCO (@JaimeRdzNL) 2 de julio de 2018

