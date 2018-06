Vamos a ganar en Coahuila: Meade

SALTILLO, COAH.-

El candidato priísta a la presidencia de México, José Antonio Meade, realizó ante saltillenses su cierre de campaña, en donde dijo "vamos a ganar cinco de cinco". En su cierre de campaña, Meade aseguró que el PRI ganará las cinco elecciones el próximo domingo.

"Vamos a ganar la elección de senador, alcaldes, diputados federales, la del congreso local para que Riquelme tenga apoyo y la de presidente", indicó el candidato pese a que este año no se renueva el congreso local; sin embargo durante su discurso, no fue corregido.

Por otra parte, Meade pidió a los coahuilenses razonar su voto en familia, al asegurar que su contrincante, Andrés Manuel López Obrador amenaza la seguridad, empleos y estabilidad de México.

En su cierre de campaña, el priísta estuvo acompañado por su esposa Juana Cuevas, el presidente nacional del PRI, René Juárez Cisneros, así como Carolina Viggano, el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, así como el de Colima.

El cierre de campaña tuvo una marcada ausencia de figuras priistas, además José Antonio Meade Kuribreña tuvo con marcados errores en su discurso.

En el l escenario donde fue recibido por René Juárez, líder Nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu, Secretaría General y el gobernador Coahuilense , Miguel Riquelme.

Sin embargo no se observó al ex gobernador y Secretario de Organización, Rubén Moreira, pese a que estaba en la lista de invitados. Además exlíderes priistas como Enrique Ochoa, Beatriz Paredes y Manlio Fabio Beltrones tampoco se observaron en el lugar.

El aspirante presidencial advirtió que los resultados de la elección definirán el rumbo del país y sostuvo que la historia juzgará a quienes conociendo el riesgo de la alternativa autoritaria y antidemocrática de Andrés Manuel López Obrador lo han habilitado.

"Un Andrés Manuel que amenaza a todos, amenaza a la Suprema Corte de Justicia, a las Fuerzas Armadas, a las familias con sacar a los criminales a la calle, amenaza nuestros empleos atacando la inversión que los genera, amenaza a nuestros hijos con destruir su educación y su futuro, amenaza con sacar a tigres y diablos y les decimos: le vamos a ganar", expresó.

Advirtió que esas voces no sólo no se pueden apagar, se tienen que activar porque no hay veda electoral ni para la razón ni para los ideales, tampoco hay tigre o diablo que pueda cambiar lo que elijan con los votos.

"¡El domingo vamos a contar votos, no amenazas!", arengó ante el grito de sus simpatizantes a quienes instó a dar la batalla de sus vidas para defender al país y hacer historia, "luchemos para ofrecerles a nuestros hijos un México con mejores oportunidades, luchemos del lado correcto de la historia". Meade convocó a ratificar en las urnas que el único proyecto serio y con rumbo para dar el cambio que México necesita es su propuesta, por eso van a ganar y los otros van a volver a perder.







