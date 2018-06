Falta de estación aumenta riesgos en migrantes

PERLA SÁNCHEZ

El padre Pedro Pantoja manifestó que ante la ausencia de una estación migratoria en Saltillo, es superior el riesgo que atraviesan los migrantes, que ya no pueden continuar y requieren entregarse, pues deben viajar a la estación de San Luis Potosí, donde en el camino enfrentan diversos peligros.

Señaló que el migrante detenido tiene derecho dentro de la deportación a que el traslado sea digno y seguro, esto a través de los mismos trámites del derecho internacional, el aviso consular y la asistencia en su camino.

Destacó que en el caso de los niños deben de llevar personas capacitadas en la atención de sus derechos.

No obstante, destacó que ante la falta de una estación migratoria en Saltillo, no hay forma de retornar, pues aquellos migrantes que ya no pueden continuar y deciden entregarse en Coahuila, deben de regresar a San Luis Potosí.

"Tienen que ir hasta San Luis para entregarse a migración, pero en el camino lo pueden matar por condiciones de persecución o de riesgo", destacó.

En otro tema el padre Pedro Pantoja indicó que en la Casa el Migrante se reciben hasta 150 personas diarias.

"Pocos son niños y pocas mujeres, porque la peligrosidad del camino es tremenda para ellas, entonces los que llegan son hombres adolescentes y el 90 % hondureños", expuso.

