Aspirtantes llaman a votar

CANDIDATOS FINALIZARON CON UN PULSO DE FUERZA POLíTICA ELECTORAL Y PLAZAS LLENAS DE SEGUIDORES

Pide Anaya voto útil para vencer a AMLO

En su último acto de campaña, el candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, hizo un llamado a los mexicanos de buena voluntad a salir a sufragar y apeló al voto útil para ganar el domingo 1 de julio. Pidió también a los ciudadanos no dejarse engañar con las "encuestas falsas" que están "patrocinadas" por el gobierno federal, ya que lo que buscan es confundir, pues la realidad, señaló, es que la única coalición que puede ganarle al abanderado de Morena, PT y PES, Andrés Manuel López Obrador, es la suya.

"Este domingo estará en juego, literalmente, el futuro de nuestro país, el futuro de toda una generación. Yo quiero hacer un llamado a la gente buena, a los que militan en otros partidos políticos, a los ciudadanos sin militancia partidista: en este proyecto cabemos todos los que queremos lo mejor para México", dijo.

En su cierre de campaña en la Velaria de la Feria de León, Anaya indicó que en tres meses vivieron momentos de enorme alegría, "pero también supimos enfrentar la adversidad".

Afirmó que nunca en la historia democrática y moderna de México el gobierno federal realizó una intervención "descarada, ilegal, burda y vulgar" en contra de un candidato presidencial.

"Me atacaron porque me atreví a decir que cuando yo sea Presidente de México, habrá una fiscalía autónoma que investigará todos los actos de corrupción de este sexenio, incluyendo la participación de Enrique Peña Nieto", exclamó.

El abanderado presidencial del PAN, PRD y MC agregó que usaron las instituciones, como la Procuraduría General de la República (PGR), de forma "facciosa", pero aseveró que frente a todos los ataques, mentiras y calumnias, "estamos de pie, no nos pudieron doblar y no lo harán nunca", advirtió.

Acompañado de su esposa, Carolina Martínez, abundó que no lo pudieron doblar porque "cuando se lucha por causas, por lo correcto, con el corazón, somos invencibles y vamos a ganar", arengó. Anaya refirió que el México con el que todos sueñan está muy cerca, aquel en el que el gobierno se conduce de manera correcta, con honestidad, en donde el gobierno está a la altura de los papás que se quitan el pan para dárselos a sus hijos, en donde nadie subsiste en pobreza y todas las familias viven seguras.

"El México que soñamos, es aquel en el que el gobierno está a la altura del papá y de a mamá, que se quitan el pan de la boca para dárselo a sus hijos, el México que soñamos, es aquel en el que nadie vive en pobreza, el México que soñamos es aquel, en el que todas las familias viven seguras y viven en paz.

"Quiero pedirles que en estas últimas horas lo entreguemos todo, alma, corazón y vida, que no nos quede un corazón por conquistar, que lo demos todo por México y Guanajuato", indicó.

El panista afirmó que en estas horas cruciales se debe dar todo, porque en una campaña eso se exige y se hacen sacrificios, como los que se hacen por la familia, las cuales son el centro de su proyecto, anotó, lo mismo que las mujeres que fueron el alma, como los jóvenes. (Agencias)

'Quiero ser un buen presidente'

Andrés Manuel López Obrador lo dice como si no tuviera la menor duda: "Esto ha sido posible por la perseverancia, por la terquedad, por la necedad".

Frente a cien mil almas que lo ovacionan en el Estadio Azteca, el líder de Morena explica por qué, según él, hoy su campaña es uno de los movimientos sociales y políticos más importantes de todo el mundo: "Ha sido por no vendernos, ha sido por caer y levantarnos, por volver a caer y volver a levantarnos, hasta lograr lo que pronto se va a conseguir: la transformación de México".

López Obrador cierra su tercera campaña presidencial con más de 20 puntos de ventaja en las encuestas. Ha dicho que ésta será la última, y él y su equipo aseguran que será la vencida.

Proveniente de Tabasco, donde fue su penúltimo acto de campaña, el candidato entró por un túnel y recorrió un pasillo que lo llevó hasta el templete.

Vestido con traje oscuro, sin corbata, acompañado de su esposa Beatriz, tras 90 días de proselitismo y 278 mítines, y con 12 años de campaña a cuestas, AMLO ocupó el centro del escenario, rodeado de los nueve candidatos a las gubernaturas, los dirigentes de Morena, el PES y el PT, y sus hijos Andrés, José Ramón y Jesús Ernesto.

Al inicio del mitin, Claudia Sheinbaum insistió en las explicaciones: "Vamos a ganar porque hemos convertido el miedo en esperanza, el odio en amor, la frustración en confianza".

Acostumbrado a ganar la campaña y perder los comicios, ahora AMLO no titubea; dedica una hora a explicar cómo será su gobierno y hasta ofrece que no habrá represalias contra quienes lo insultaban y lo combatían.

Habla de amor, concordia, reconciliación, justicia y paz. Abraza, sonríe y da palmadas a sus seguidores en la cabeza, la espalda o la mejilla, aunque lo apachurren. Le levanta el brazo a Belinda. Agradece a la "Diosa de la Cumbia". Se le humedecen los ojos cuando Sheinbaum le reconoce los años de lucha, la perseverancia, la necedad.

Y, en el discurso culminante de sus tres campañas, rememora con generosidad a los muertos de la lucha democrática en México. Reconoce a decenas de dirigentes sociales, anónimos y de renombre, muertos y vivos.

Y, ese día, jura el tabasqueño, comenzará la cuarta transformación de México. Un cambio tan profundo y radical como la Independencia, la Reforma y la Revolución, pero sin armas ni derramamiento de sangre.

A los que están en el Azteca y en todos los confines de México, ofrece instaurar "el reino de la justicia en la Tierra", un país moralizado, donde hacer el bien al prójimo sea más importante que la acumulación de bienes terrenales.

Al minuto 35 del discurso, comienza a chispear. El agua, las horas acumuladas, la noche, o quizás el largo discurso, ahuyentan a algunos fieles, que comienzan a vaciar las gradas en la parte alta del estadio.

AMLO se extiende 25 minutos más, y cierra con una confesión: "Tengo una legítima ambición: quiero ser un buen Presidente". (Agencia Reforma)

Vamos a ganar en Coahuila: Meade

El candidato priísta a la presidencia de México, José Antonio Meade, realizó ante saltillenses su cierre de campaña, en donde dijo "vamos a ganar cinco de cinco". En su cierre de campaña, Meade aseguró que el PRI ganará las cinco elecciones el próximo domingo.

"Vamos a ganar la elección de senador, alcaldes, diputados federales, la del congreso local para que Riquelme tenga apoyo y la de presidente", indicó el candidato pese a que este año no se renueva el congreso local; sin embargo durante su discurso, no fue corregido.

Por otra parte, Meade pidió a los coahuilenses razonar su voto en familia, al asegurar que su contrincante, Andrés Manuel López Obrador amenaza la seguridad, empleos y estabilidad de México.

En su cierre de campaña, el priísta estuvo acompañado por su esposa Juana Cuevas, el presidente nacional del PRI, René Juárez Cisneros, así como Carolina Viggano, el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, así como el de Colima.

El cierre de campaña tuvo una marcada ausencia de figuras priistas, además José Antonio Meade Kuribreña tuvo con marcados errores en su discurso.

En el l escenario donde fue recibido por René Juárez, líder Nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu, Secretaría General y el gobernador Coahuilense , Miguel Riquelme.

Sin embargo no se observó al ex gobernador y Secretario de Organización, Rubén Moreira, pese a que estaba en la lista de invitados. Además exlíderes priistas como Enrique Ochoa, Beatriz Paredes y Manlio Fabio Beltrones tampoco se observaron en el lugar.

El aspirante presidencial advirtió que los resultados de la elección definirán el rumbo del país y sostuvo que la historia juzgará a quienes conociendo el riesgo de la alternativa autoritaria y antidemocrática de Andrés Manuel López Obrador lo han habilitado.

"Un Andrés Manuel que amenaza a todos, amenaza a la Suprema Corte de Justicia, a las Fuerzas Armadas, a las familias con sacar a los criminales a la calle, amenaza nuestros empleos atacando la inversión que los genera, amenaza a nuestros hijos con destruir su educación y su futuro, amenaza con sacar a tigres y diablos y les decimos: le vamos a ganar", expresó.

Advirtió que esas voces no sólo no se pueden apagar, se tienen que activar porque no hay veda electoral ni para la razón ni para los ideales, tampoco hay tigre o diablo que pueda cambiar lo que elijan con los votos.

"¡El domingo vamos a contar votos, no amenazas!", arengó ante el grito de sus simpatizantes a quienes instó a dar la batalla de sus vidas para defender al país y hacer historia, "luchemos para ofrecerles a nuestros hijos un México con mejores oportunidades, luchemos del lado correcto de la historia". Meade convocó a ratificar en las urnas que el único proyecto serio y con rumbo para dar el cambio que México necesita es su propuesta, por eso van a ganar y los otros van a volver a perder. (Con información de Perla Sánchez Jasso/El Siglo de Torreón y Agencias)

'Si no gano, seguiré de gobernador'

Sin porras, sin público, sin matracas y a través de las redes sociales, en un set de televisión del estado, el candidato independiente a la Presidencia, Jaime Rodríguez Calderón, "El Bronco", realizó su "gran cierre cibernético" de campaña.

La arena política de "El Bronco" fue una transmisión por Facebook Live como los 75 días que hizo campaña -que en su momento más alto- alcanzó 3 millones 800 mil personas de México y Estados Unidos.

"Más de 20 estadios azteca y arenas Monterrey, porque allá si hay acarreados... con dinero de ustedes", presumió "El Bronco", en una entrevista conducida por los actores Lolita Cortés y David Zepeda.

En el estudio donde se presentó había varias cámaras de televisión, un equipo de su FBI (Facebook Bronco Information) respondiendo mensajes de sus seguidores en redes sociales, con enlaces en vivo en Sonora, Estado de México, Morelos, entre otros, con su equipo de apoyo digital que construyó en toda la campaña: jóvenes que por primera vez votarán.

Pero antes, en su natal Galeana, un pueblo al sur de Nuevo León, Rodríguez Calderón dio una certeza de lo que será su futuro político el próximo lunes 2 de julio una vez pasada la elección presidencial.

"Yo estoy en sus manos independientemente del resultado electoral que pase el 1 de julio, yo sigo siendo gobernador y como gobernador vamos a resolver las cosas, pero el día 2 de julio ganado o no ganado, yo sigo siendo gobernador, pero si soy Presidente imagínense cómo le va a ir a Nuevo León, cómo le va a ir a la gente y a las nuevas generaciones", dijo.

Ante un auditorio lleno, acompañando a candidatos independientes del estado, en el pueblo donde nació su historia política, "El Bronco" arengó a sus paisanos a no dejarlo solo y ayudarlo a llegar a la Presidencia.

"¡Actívense para que de aquí al domingo convenzan al mayor número de gente a que sólo voten por los independientes, así estarán satisfechos de tener a uno de ustedes como Presidente de la República!", señaló.

A "la raza", "El Bronco" los llamó a aprovechar la oportunidad histórica porque por primera vez Nuevo León tiene un candidato a la Presidencia, por primera vez un norteño es candidato a la Presidencia, por primera vez el hijo de un ejidatario es candidato presidencial de México.

"Soy el único de los cuatro candidatos que conoce los problemas del campo, soy el único que ha vencido la pobreza y a la violencia, y aquí estoy tratando de que ustedes logren tener la satisfacción de poder hacer lo mismo", comentó.

En el cierre de su presentación vivió momentos emotivos cuando subió su familia y contaron la historia de los atentados en su contra.

"El Bronco" asegura que la del domingo no es una elección, sino una lección que le podemos dar a los partidos políticos. Por eso pidió decidir bien y salir a votar. (Agencias)

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...

- IMP