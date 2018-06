Matan al encargado de una alcaldía

A dos meses de haber quedado como encargado del despacho de la presidencia municipal de Buenavista, Michoacán, Javier Ureña González, fue asesinado a tiros este miércoles cerca del mediodía.

De acuerdo con los primeros reportes, el atentado contra el funcionario municipal -en el que sobrevivió una mujer que lo acompañaba- fue perpetrado por sujetos armados cuando conducía sobre un camino a la comunidad 18 de Marzo de ese municipio de la Tierra Caliente. Javier Ureña González era secretario del ayuntamiento de Buenavista y apenas en abril pasado quedó como encargado del despacho municipal, tras la licencia que solicitó el alcalde Lorenzo Barajas Heredia para busca la reelección.

Al respecto, el ahora candidato reveló que Ureña González no llevaba escoltas o seguridad personal, a pesar de que Buenavista es uno de los municipios con mayor violencia de la entidad. "Es un asesinato artero, ya que él no traía escoltas, no andaba armado; iba acompañado de una mujer. Un vehículo adelante lo detuvo y otro a un lado lo acribilló. Ese es un asesinato de la delincuencia organizada. Es un acto cobarde", lamentó.

A pregunta expresa, Barajas Heredia dijo desconocer si los responsables de este homicidio son del mismo grupo delincuencial que atentó contra él en noviembre de 2016 en Zapopan, Jalisco, de donde salió ileso debido al blindaje de la camioneta en la que viajaba.

"En este momento lo desconozco, porque la única coincidencia es que él iba conmigo en esa ocasión, era mi acompañante. Pero en todo caso hubieran ido contra mí. Esto más bien es un acto cobarde", expuso. El alcalde con licencia explicó que Javier Ureña tampoco había manifestado ser víctima de amenazas e insistió en que el crimen fue obra de la delincuencia organizada y se debe esclarecer.

Barajas Heredia descartó que el asesinato de su más cercano colaborador sea un mensaje de la delincuencia para que abandone su candidatura a la presidencia municipal.

