Sigo siendo gobernador, sea cual sea el resultado: 'El Bronco'

En su último evento de campaña, llevado a cabo en el municipio donde nació, Jaime Rodríguez Calderón, "El Bronco", afirmó que independientemente del ganador de la elección presidencial él seguirá siendo gobernador de Nuevo León y desde donde éste trabajará para resolver los problemas de los ciudadanos.

"Yo estoy en sus manos, independientemente del resultado electoral que pase el 1 de julio, yo sigo siendo gobernador y como gobernador vamos a resolver las cosas, pero el día 2 de julio ganado o no ganado, yo sigo siendo gobernador, pero si soy Presidente imagínense cómo le va a ir a Nuevo León, como le va a ir a la gente y a las nuevas generaciones", indicó.

Ante una plaza llena, acompañado a candidatos independientes a cargos de elección, "El Bronco" reiteró que de llegar a la Presidencia correrá a los huevones del gobierno, y ese dinero lo invertirá en infraestructura para los ciudadanos.

Ante el inclemente sol del norte del país, Rodríguez Calderón pidió a sus seguidores activarse para que de aquí al domingo convenzan al mayor número de gente a que solo voten por los independientes, así estarán satisfechos de tener a uno de ustedes como Presidente de la República.

Advirtió que si México no despierta, si no se quita la pata del pescuezo habrá problemas en un futuro inmediato. "El problema de México es la partidocracia, yo intento que México reflexione y despierte porque si no lo hace tendremos problemas dentro de muy poco".

A "la raza", "El Bronco" los llamó a aprovechar la oportunidad histórica porque primera vez Nuevo León tiene un candidato a la Presidencia, por primera vez un norteño es candidato a la Presidencia, por primera vez el hijo de un ejidatario.





Etiquetas: El Broncoelecciones 2018

