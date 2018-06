Preparan operativo para las elecciones

EL SIGLO DE TORREÓN

Federico Fernández, titular de la Comisión de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que con el objetivo de que se respete la veda para la venta de alcohol durante la Jornada Electoral, se llevará a cabo un operativo de vigilancia en Saltillo.

"Nosotros tendremos que participar de acuerdo a lo que diga la ley, que es cuidar la veda de alcohol y colaboramos con otras autoridades para que se cumplan las disposiciones específicas que hay en este tipo de jornadas", dijo.

Indicó que para ello se dispondrá del número de elementos normal que tienen por turno.

"Se dispondrá el turno normal de elementos que están vigilando cualquier incidente que ponga en riesgo la integridad de la gente, no hay una tarea en particular; hacer su trabajo como se hace cada día, cuidar accidentes de tránsito, que no haya riña y que no haya cuestiones que pongan en riesgo la integridad de ciudadanos", expuso.

Indicó que es en el sur de Saltillo donde existe más venta de alcohol fuera de las disposiciones de la ley.

En esta semana un total de 60 cámaras urbanas serán instaladas en diferentes puntos estratégicos, las cuales ayudarán a extremar la vigilancia en la ciudad.

El comisionado de seguridad, Federico Fernández, informó que éstas se sumarán a las 360 cámaras urbanas existentes.

"Yo calculó que sean instaladas en su totalidad en las próximas dos semanas", destacó.

Señaló que, aunque no cubren toda la ciudad, abarcan distintos puntos clave, sobre todo en donde existe mayor incidencia delictiva.

EL SIGLO DE TORREÓN

Estrategia. Se dispondrá del número de elementos normal que tienen por turno.

Más de Coahuila

... Anterior Siguiente ...

- IMP