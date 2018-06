Solicitan comparecer a alcaldesa Villarreal

LA MANDATARIA DE PIEDRAS NEGRAS TENDRá QUE PRESENTAR SU VERSIóN

Con la finalidad de establecer si se conduce con verdad o con mentira ante el juez de la causa y para una evaluación sicológica, la defensa de Elba (N) quien enfrenta dos procesos penales y uno de ellos por el delito de graffiti y amenazas; solicitó la comparecencia de Sonia Villarreal Pérez, presidenta municipal de Piedras Negras.

Los abogados Carlos Xavier Gómez Garza y Olga Lidia Hernández Juárez, dieron a conocer que dado que el juez Raúl Flores Villanueva, decretó la prisión preventiva en contra de su defendida, han solicitado como medio de prueba la comparecencia de la alcaldesa de Piedras Negras.

"Para efecto de entrevista y evaluación sicológica. Toda vez que como es algo muy notorio que la señora manifiesta públicamente que no cuenta con miedo, pero en las constancias de la carpeta de investigación que se sigue a nuestra representada, pues ella afirma categóricamente contar con miedo; y al no saber con que se conduce con verdad o con mentira y ante quién, si ante la autoridad o si ante la población; pues es importante desahogar esto medios de prueba dentro de la carpeta de investigación", explicó Gómez Garza.

Ambos litigantes detallaron que también han solicitado la comparecencia de Esperanza Polendo Escobedo y Virginia Saraí Casas, Agente del Ministerio Público y Agente Perito, respectivamente; además de la obtención de documentales como un vídeo de la tienda HEB, situación que hasta el momento la Fiscalía General del Estado no ha respondido.

Lo anterior, pese a que el Código Nacional de Procedimientos Penales, tiene la obligación de prestar el auxilio de la obtención de las medidas de prueba, refirió el abogado Carlos Xavier Gómez.

"Para nosotros un asunto tan irrelevante como es un graffiti, unas amenazas, que por ciento ni siquiera están demostradas o ni siquiera hay indicios que puedan demostrarlo. Toda esta situación se ha tornado político, quieren por todos los medios hacer responsable a la señora Elba Polanco de una conducta que obviamente no cometió", refirió Hernández Juárez.

Ambos abogados defensores, también dieron a conocer que se ha solicitado la comparecencia de Cinthya María Villarreal Sánchez, viuda de Fernando Purón Johnston, para cuestionarle si tenía conocimiento de alguna amenaza en contra del ahora fallecido.

"Así mismo, no debe pasar desapercibido de que el juez, ya porta una toga; ya no es Ministerio Público, ni se encuentra subordinado a las órdenes de quien fuera su jefe, el actual delegado de la Fiscalía; que el señor se quite el chip de ministerio público y que ahora entienda que es juez", refirió Gómez Garza, respecto al papel del juez de la causa Flores Villanueva.

El Fiscal General del Estado (FGE), Gerardo Márquez Guevara, informó que la detención de "Elba N" se dio en completo apego a Derecho y respetando todos los procedimientos, por lo que tendrá que enfrentar un proceso jurídico como cualquier ciudadano acusado de haber cometido un delito y aclaró que dicha detención se encuentra totalmente ajena al caso del homicidio de Fernando Purón Johnston, cometido en días pasados en el municipio de Piedras Negras.

Juicio. La defensa de la acusada solicitó como medio de prueba la comparecencia Sonia Villarreal.

