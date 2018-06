Amenazan con tigres y demonios por miedo a perder: Meade

CIUDAD DE MÉXICO.-

José Antonio Meade, candidato de la coalición "Todos por México", dijo que los que amenazan con soltar "tigres y demonios" lo hacen por miedo a perder la elección el próximo 1 de julio.

Meade Kuribrena aseguró en su cuenta de Twitter que cada vez más ciudadanos se suman a su proyecto "de futuro y certidumbre", por lo que dijo: "¡Vamos a ganar!".

Ayer, la presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, dijo que se encontrarán "con el diablo" quienes intenten perpetrar un fraude en los comicios del próximo domingo.

"Que no se atrevan a querer hacer un fraude, porque sí se van a encontrar con el diablo. No les vamos a permitir un fraude a ningún precio, no lo vamos a aceptar", advirtió.

El pasado 10 de marzo, durante la 81 Convención Bancaria, que se realizó en Acapulco, Andrés Manuel López Obrador advirtió que si en las elecciones hay fraude, "a ver quién va a amarrar al tigre", pues él no va a detener a la gente que se manifieste.





