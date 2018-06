Desaprovecha estado recurso de seguridad

DINERO ES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PúBLICA

Tras presentar en panorama actual en materia de seguridad en Coahuila, la evaluadora Causa en Común dio a conocer que el estado cayó en subejercicio en los recursos asignados del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), al no haber ejercido recursos en el año 2015 y 2017 que dieron en total 36 millones de pesos (mdp).

En su visita a Saltillo, José Antonio Polo, director de la evaluadora, manifestó que en los registros oficiales en Coahuila aún había 28.5 millones de pesos del año 2015 que no se habían ejercido.

Mientras que en el 2017 fueron más de 8.5 millones de pesos que quedaron pendientes.

"El problema con este subejercicio, es que el dinero que no fue aplicado por el estado y está obligado a regresarlo la federación", destacó.

En relación a la certificación policiaca, José Antonio Polo, recordó que a finales del 2017, el 17 % de los elementos aún se encontraban fuera de la ley, al no contar con las pruebas de control y confianza.

Indicó que de acuerdo al reporte el 17 % de elementos de procuración de justicia, prevención y reinserción social y preventiva municipales incumplía con la certificación vigente.

"Casi el 10 por ciento aún lo están evaluando, pero fuera de tiempo, el 6 por ciento ya se le caducó el certificado y no había renovado, mientras que el 1.4 % fue reprobado", dijo.

MíNIMOS, AVANCES EN SEGURIDAD Recordó que en comparación de la evaluación de Desarrollo Policial en Coahuila de 2017, en este año ha reflejado un avance, no obstante, éste ha sido mínimo, al encontrarse casi en los mismos términos.

Indicó que entre las áreas de oportunidad, el estado debería considerar las evaluaciones para desempeño y promociones.

"Es un tema grave al interior de la corporación en términos de la profesionalización de elementos y su carrera, pues es imposible, si no toman en cuenta el desempeño, entonces en qué se basan o en qué se están tomando las decisiones de ascensos y promociones", destacó.

Incluso añadió que en 2017 no se llevaron a cabo estas evaluaciones en la corporación estatal.

Por otro lado expuso que algunas áreas no están debidamente desarrolladas en el estado, como lo es la de asuntos internos.

"No está facultada para hacer supervisiones o inspecciones, es decir el área que ve la corrupción al interior de la corporación tiene un nivel bajo y sin facultades para hacer su trabajo", dijo.

Indicó que ésta no establece la defensoría pública para los elementos que están en calidad de imputados.

"Una corporación no puede abandonar a sus elementos un vez que están sujetos a proceso, uno no prejuzga sobre la culpabilidad y debería de brindarle la asesoría para que pudieran defenderse y no lo establece", resaltó.

Estudio. José Antonio Polo, director de la evaluadora, en su visita a Saltillo.

