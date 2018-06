Disminuye denuncias delictivas en proceso electoral

PERLA SÁNCHEZ

EL SIGLO DE TORREÓN

Alejandra Wade, directora del Consejo Cívico de las Instituciones de Coahuila (CCIC) manifestó que durante los procesos electorales, es muy común que las denuncias por incidencia delictiva bajen, sin embargo se desconocen si se debe a que las personas denuncien menos o que los Ministerios Públicos se nieguen a recibirlas.

Tras anunciar el foro Sumemos Causas "Por la Seguridad, Ciudadanos" Policías en Saltillo, informó que en temporada electoral se observa una baja de denuncias el estado.

"No sabemos si el ciudadano no quiere denunciar o si el ministerio público no quiere recibir denuncias; la incidencia disminuye constantemente cuando estamos en esta temporada", dijo.

No obstante, destacó que es al finalizar el año que se mantiene el registro de incidencia delictiva en Coahuila, debido a que las cifras son clave para la asignación de recursos federales como el Fondo Para el Fortalecimiento de Seguridad (Fortaseg).

"La denuncia es uno de los componentes de la fórmula de la asignación del recurso, otros obedecen a la estrategia de los municipios que deben de fortalecer, de acuerdo a mayor concentración poblacional, y otra de acuerdo a las necesidades", dijo.

En relación al foro anunciado, Alejandra Wade, informó que se llevará a cabo el día de hoy en Saltillo en donde acudirá el director de la evaluadora Causa en Común, José Antonio Polo.

El foro arrancará actividades a partir de las 10 de la mañana y en los paneles se presentarán temas como el Desarrollo Policial e Índice Delictiva, Derechos y Responsabilidades de las Instituciones de Seguridad y la Sociedad, entre otros.

EL SIGLO DE TORREÓN

Postura. Alejandra Wade, directora del Consejo Cívico de las Instituciones de Coahuila .

Más de Coahuila

... Anterior Siguiente ...

- IMP