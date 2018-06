Declina Alejandro Vera a favor de Cuauhtémoc Blanco

CUERNAVACA, MOR.-

El candidato por el Partido Nueva Alianza (Panal) al gobierno del estado, Alejandro Vera Jiménez, declinó a favor de Cuauhtémoc Blanco Bravo, abanderado de la coalición Morena-PES-PT, a una semana de las elecciones. Para esta elección de gobernador participan ocho contendientes.

El exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) hizo su anuncio en la Glorieta de la Paz y al concluir se trasladó junto con su equipo de colaboradores al cierre de campaña de Blanco Bravo en Cuernavaca.

Vera Jiménez afirmó que con respeto al compromiso con su equipo de campaña y las víctimas de la violencia "he tomado la decisión personal de declinar mi candidatura a favor de Cuauhtémoc Blanco, Una decisión difícil, dolorosa, una decisión que quebranta mi ego pero que me hace crecer como persona y ser humano. Una decisión que me pone ahí donde tengo que estar, en la tierra, ahí donde está mi lugar", dijo.

Su discurso lo inició con un minuto de silencio por los candidatos asesinados en el presente proceso electoral, y unos 200 seguidores escucharon la última rueda de prensa que pronunció en calidad de abanderado del Panal.

Vera Jiménez, con procesos abiertos por peculado, enriquecimiento ilícito y abuso de poder, aseguró que una encuesta lo colocó en segundo lugar pero a más de 10 puntos de ventaja de Cuauhtémoc Blanco, situado en primero lugar.

En ese sentido mencionó que el pueblo es sabio y no se equivoca, y prefiere a alguien sencillo que los represente.

Lamentó que los académicos no se hayan ganado un lugar en la política y apuntó que seis años no fueron suficientes para estar en las preferencias del electorado.

Aseguró que el Cuauh acogerá su agenda, la de las víctimas, y que no cederá en su labor a favor de éstas.

Al finalizar el discurso instó a sus seguidores a unirse al acto del cierre de campaña de Cuauhtémoc, que se celebraba a unas cuantas cuadras de donde anunció su dimisión.

Con la declinación del Vera Jiménez quedan Rodrigo Gayosso del PRD-PSD, Cuauhtémoc Blanco de Morena-PES-PT, Víctor Caballero PAN-MC, Jorge Meade del PRI, Nadia Luz Lara del PVEM, Fidel Demedicis, independiente, y Mario Rojas Alba del Partido Humanista.

Niega declinación abanderado del PAN

Por su parte el candidato del PAN y Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Morelos, Víctor Caballero Solano, negó declinar a sus aspiraciones para favorecer a alguno de sus contrincantes en este proceso electoral y aseguró que estas elecciones son sólo entre dos, un proyecto que representa la inseguridad que trae inexperiencia o nosotros que traemos soluciones y oportunidades para todos.

El aspirante al gobierno del estado asistió a uno de los cierres de campaña de Francisco Sánchez, candidato a la alcaldía de Yecapixtla, donde planteó a los ciudadanos, que el proyecto que encabeza está fortalecido más que nunca y se mantiene con la firme convicción de triunfar el próximo primero 1 de julio.

"No vamos a permitir que nadie ni nada nos detenga. Y ninguna información falsa afecte nuestro camino. Vamos avanzando y los otros aspirantes se están quedando atrás. No tenemos duda, vamos a ganar las elecciones", afirmó Caballero Solano.





