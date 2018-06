Con ley 'insuficiente' vigilan a alcaldes

SALTILLO, COAH.-

Mientras que la diputada local panista Gabriela Zapopan reconoce que la legislación electoral es insuficiente para supervisar los pasos de los alcaldes que andan en campaña, la consejera presidente del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), Gabriela de León, indicó que cuentan con personal en campo para vigilar las campañas de los candidatos.

"En mi opinión personal estamos en la línea, porque no tenemos un antecedente legal que les impida ciertos comportamientos. Lo que vamos a ver es que cumplan con sus horarios de trabajo y que no hagan campaña en la mañana si así lo contempla el acta de Cabildo", comentó la diputada.

Respecto a las actividades de alcaldes que buscan la reelección, indicó que no podrán vigilar a detalle que respeten su horario de trabajo o que usen recursos materiales, ya que la comisión de Blindaje Electoral, a la que pertenece, inició a mitad de las campañas.

"Veremos que los elementos de seguridad no estén en función de ningún partido político, que estén en función para proteger a la ciudadanía en general. Obviamente no tenemos una facultad que nos de la ley, pero no se nos impide señalar", indicó la legisladora.

Por su parte, De León dijo que hasta el momento no se han reportado quejas por violaciones a los horarios de trabajo de alcaldes que buscan reelección.

Cabe recordar que la elección se realizará el próximo primero de julio, y que es la primera en la que los alcaldes podrán reelegirse. Actualmente se cuenta con 159 candidatos en los 38 municipios de Coahuila, y en 29 sus alcaldes buscan reelegirse.

