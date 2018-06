Colectivos de desaparecidos piden apoyo a AMLO en Tamaulipas

CIUDAD DE MÉXICO

El colectivo de familiares, amigos desaparecidos de Tamaulipas se manifestaron ante Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia, previo a su cierre de campaña regional en la capital del estado.

Alrededor de 30 familiares, con fotografías de sus desaparecidos, se presentaron al mitin justo cuando el tabasqueño entraba por el acceso principal y lo detuvieron en un par de ocasiones para pedirle seguridad y justicia para las familias de las víctimas.

María Dolores Barrón, en nombre de los familiares desaparecidos le entregó un documento que ahí mismo firmó el candidato presidencial en el que le piden justicia y que ponga a los familiares de las víctimas en el centro de las decisiones.

En respuesta, el abanderado se comprometió a atender las demandas de madres, padres, hermanos y amigos de desaparecidos.

La señora María afirmó que acudieron al mitin porque saben que López Obrador será el próximo presidente. Su hija, Eréndira, desapareció el 21 de marzo de 2017 en ciudad Victoria.

"No hemos tenido respuesta y no es justo. Tenemos fe en López Obrador y no queremos que esto que se firmó se tire a la basura", expresó.

Durante el mitin, los familiares se quedaron frente al escenario y le gritaron a López Obrador que los volteara a ver y que atienda sus demandas.





