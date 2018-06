Melania usa chamarra con polémico mensaje al visitar migrantes

WASHINGTON, EU.-

Un día después de que su esposo, el presidente estadounidense, Donald Trump, firmara un decreto, para frenar la separación de familias migrantes, la primera dama Melania reavivó la polémica y la indignación al usar una chamarra con la leyenda "I really don´t care. Do U?" ("Realmente no me importa. ¿Y a ti?") durante su visita a dos albergues para niños migrantes en Texas.

Al abordar su avión en la base de la Fuerza Aérea Andrews, Melania llevaba puesta una chaqueta color verde militar con la frase "I really don´t care. Do U?" pintada en letras blancas en la espalda, aunque no la llevaba puesta al llegar a McAllen, Texas, donde visitó un albergue de niños migrantes administrado por la Iglesia luterana y un centro de procesamiento de inmigrantes de la guardia fronteriza.

Las críticas no se hicieron esperar en redes sociales, donde decenas de usuarios manifestaron su desaprobación y rechazo a la elección de ropa de Melania.

"Querida Melania Trump", escribió un usuario, "sabemos que realmente no te importa. Si lo hicieras, no estarías usando niños como parte de una sesión de fotos".

"Melania se convirtió en ciudadana estadounidense al ser designada como un 'genio'. ¿Esta 'genio' no sabía las ramificaciones de llevar esa chaqueta como esta? No pueden ser ambas. ¿Es ella una genio o una idiota?", dijo otro usuario.

"Nada dice 'se mejor' como usar una chaqueta que dice 'No me importa' mientras visitas bebés encarcelados por tu esposo, verdad Melania Trump?", preguntó una usuaria en Twitter.

Al ser cuestionado por medios locales sobre la chamarra, parte de la colección de la temporada pasada de Zara y con un valor de 39 dólares (unos 790 pesos mexicanos), el equipo de la primera dama insistió en que no había ningún mensaje oculto detrás de la elección del guardarropa de Melania.

"Es una chamarra. No hubo un mensaje oculto. Después de la importante visita de hoy a Texas, espero que los medios no elijan centrarse en su vestuario", dijo a CNN Stephanie Grisham, directora de comunicaciones de la primera dama.

Sin embargo, en más de una ocasión la vestimenta ha jugado un papel importante para Melania como primera dama de EU.

Melania ya había sido criticada por su elección de vestuario cuando visitó en Texas a los damnificados por el huracán "Harvey". Al abordar el avión en Washington, se le vio con unos tacones de aguja, una elección un poco inusual para visitar una zona de desastre, aunque al bajar del avión, ya usaba unos tenis blancos.

La ex modelo suele ser muy intencional sobre sus opciones de vestuario, como el uso de un icónico sombrero blanco que usó para destacar por sobre de la primera dama francesa, Brigitte Macron, durante su visita a Washington; o su traje blanco para el primer discurso del Estado de la Unión de su esposo.

Cuando viaja al extranjero, Melania suele elegir cuidadosamente sus atuendos, como cuando uso un jumpsuit de cuerpo completo con cinturón en Arabia Saudita, donde se exige a las mujeres cubrir su cuerpo, o sus coloridos vestidos en Francia e Italia, y su inclinación a una influencia asiática durante su visita por Japón, China y Corea del Sur.





Las críticas no se hicieron esperar en redes sociales, donde decenas de usuarios manifestaron su desaprobación y rechazo a la elección de ropa de Melania. (ARCHIVO)

