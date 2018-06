Burger King se disculpa por campaña sexista en Rusia

La franquicia de comida rápida Burger King se disculpó públicamente por la publicidad que lanzó para este el Mundial de Futbol Rusia 2018.

El restaurante de hamburguesas había anunciado que si alguna mujer lograba embarazarse de alguna de las estrellas del mundial le ofrecería cerca de 47 mil dólares y una indemnización, lo anterior con tal de que los futbolistas siguieran dejando descendencia.

Ante las críticas en las redes sociales y las decenas de grupos de feministas molestas alrededor del mundo, Burger King no tuvo otra alternativa más que disculparse a través de sus redes sociales, cancelar la campaña y retirar la publicidad de la misma.

Burger King promises $50,000 and lifetime whopper supply for Russian women able to get pregnant from any football celebrity (to transfer good genes to Russia) pic.twitter.com/su8lyfkt6N