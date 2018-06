Las polémicas portadas de Donald Trump

Trump ha inspirado algunas primeras planas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue el protagonista de la última portada de la revista Time.

En la ilustración se ve al mandatario estadounidense de frente a la fotografía de una niña migrante que se hizo viral en internet; de fondo un color rojo brillante y una leyenda que dice “Bienvenido a América”.

TIME’s new cover: A reckoning after Trump's border separation policy: What kind of country are we? https://t.co/U4Uf8bffoR pic.twitter.com/sBCMdHuPGc — TIME (@TIME) 21 de junio de 2018

La portada ha causado controversia, principalmente por la separación de familias a causa de la ley de “tolerancia cero”, sin embargo esta no es la primera vez que Trump “escandaliza” o inspira una primera plana.

Con anterioridad revistas como The Economist, Bloomberg Businessweek, Der Espiegel y la misma revista Time ilustraron en su frente las acciones que Trump utiliza para dirigir a Estados Unidos.

Der Spiegel

Este semanario lanzó una portada en el que muestra a Donald Trump decapitando a la estatua de la libertad acompañado del texto “América es primero”.

The Economist

La revista no se quedó atrás y con el titular “Un insurgente en la Casa Blanca”, este medio de comunicación representó al mandatario estadounidense como un bandido que lanza bombas de molotov caseras.

Bloomberg Businessweek

También puso a Trump en su portada, la revista dejó entredicho las órdenes del mandatario, principalmente la construcción de un muro en la frontera con México. En la portada se ve a Trump mostrando una orden firmada, el texto original fue eliminado y sustituido por las palabras: “dudosas”, “desestabilizadoras económico” y “apresuradamente redactadas”, en referencia a sus nuevas leyes.

Time

Este medio de comunicación ha sido severo con el mandatario estadounidense, incluso desde que se anunció que Trump era candidato a la presidencia de EU.

Time cover gets Trump just right https://t.co/oVpVmnm3U4



Exactly! Except tRump's image should probably include swastikas. pic.twitter.com/51KrGYaeEI — McSpocky™ (@mcspocky) 15 de junio de 2018

TIME’s new cover:

Trump relied on Michael Cohen to weather the storm. pic.twitter.com/263jl8ZI1p — Stone Cold (@stonecold2050) 12 de abril de 2018

El mandatario estadounidense ha sido el protagonista de algunas portadas de revistas y semanarios. (Especial)

Etiquetas: Timetolerancia ceroDonald Trumpportadas trump

Más de Internacional

... Anterior Siguiente ...

- MD