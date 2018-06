Alista AMLO defensa legal en estados ante posible fraude

DURANGO, DGO.-

Al cerrar campaña en Durango, el candidato presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, adelantó que si hay fraude en los estados, defenderá los triunfos que obtengan los candidatos de su alianza y se procederá legalmente.

"En elecciones de Veracruz o en cualquier otro estado, si hay fraude. Eso se percibe, se ve, eso no se puede ocultar, se va a proceder legalmente.

"Vamos a ganar la presidencia y si ganamos gubernaturas, las vamos a defender y vamos a denunciar si hay fraude, la elección debe ser limpia y libre", afirmó.

En entrevista a medios tras un mitin en el centro de la ciudad, donde fue acompañado por el extitular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto Castillo, el tabasqueño se dijo preocupado por un posible fraude en las elecciones a gobernador de los estados.

Sin embargo, confió en ganar la elección presidencial y en ese tema -aseguró- ya no les funciona nada a sus adversarios.

Incluso, adelantó, que no habría ningún problema para que utilicen el Zócalo de la Ciudad de México para festejar si gana los comicios del 1 de julio.

Sobre la gresca que se registró la noche de este miércoles en un mitin en Pachuca, Hidalgo, el abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia acusó al mandatario de ese estado, Omar Fayad de enviar a los jóvenes provocadores. También comparó al hidalguense con el mandatario de Veracruz, Miguel Ángel Yunes.

"El gobernador de Hidalgo es como Yunes, él envió a los jóvenes a provocar, pero hasta eso debo de reconocer que los jóvenes se portaron bien, fueron a protestar, como son los jóvenes, fuerte y ya cuando se dieron cuenta que no se cayó en ninguna provocación, yo mismo les dije 'saliendo, saliendo, circulando, circulando, poco a poquito, despacito', y ellos me hicieron caso porque no es gente mala", expresó.

Y también descartó un posible pacto con el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco. Esto luego de que el PRD difundiera un audio del mandatario chiapaneco con Ricardo Monreal, donde supuestamente se avala financiamiento de actividades proselitistas de Morena por parte del gobierno de Chiapas.

"Es el nerviosismo que traen. Es está mescolanza, coalición no sé qué sea esa cosa, que no les funciona y ahora están queriéndonos echar la culpa de todo", se defendió.

Aclaró que conoce al abuelo de Manuel Velasco Coello, Fernando Coello, incluso desde que el actual mandatario era un adolescente iban a visitarlo a sus oficinas como jefe de gobierno de la Ciudad de México.

"De ahí a que existan acuerdos, que existan pactos, pues no", sostuvo.

El tabasqueño contó la anécdota en la cual Fernando Coello le prestó un auto tsuru para hacer campaña en el año 2000 rumbo a la jefatura de gobierno capitalina, vehículo que años después le regresó.





