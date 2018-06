Elección puede cerrarse por la compra de votos: Académico

CIUDAD DE MÉXICO

"A pesar de las encuestas, la elección puede cerrarse por la operación a ras de suelo, por la disposición de recursos para la compra de votos. Todo esto nos ha enseñado en el pasado que el voto es una mercancía que puede ser comprada. El partido o la coalición que tiene más recursos para la compra es la que postula al candidato Meade", explica el maestro Alfonso Zárate, analista político y columnista de EL UNIVERSAL.

En su nuevo libro "Un gobierno fallido. Peña Nieto y la sucesión presidencial", de editorial Planeta, hace un llamado para no confiar ciegamente en las encuestas "propongo como sociólogo político no reducirnos a lo que nos dicen los estudios de opinión si no tratar de ver cuáles son los distintos ingredientes que concurren en un proceso como este".

Uno de los factores que retoma es la maquinaria político electoral detrás de un candidato. "Ahí Meade tiene ventaja porque no hay otro partido que tenga un implante verdaderamente nacional que esté presente en todos los estados y municipios, que ha probado una enorme eficacia".

Otro de los indicadores en su análisis es el papel del hombre frente al partido: "El candidato es cada vez más importante no solo en México, en el mundo; porque hay un fenómeno que expresa que cada vez más el elector tiende a votar no por un programa, no por un partido, no por una ideología, sino por la conexión que hace con un candidato, el click. En ese punto Andrés Manuel lleva la ventaja", menciona Zárate.

El académico expresa que además en los próximos meses podríamos ver una serie de reacciones de grupos de la clase política ante una nueva administración. "¿Qué también puede estar presente en este proceso? El miedo de los que se van. Yo creo que el grupo gobernante ha abusado tanto del poder, que debe tener miedo de que el nuevo gobierno investigue, rasque. Ese es otro factor que puede ser muy perturbador en el tramo que iría desde el día siguiente de la elección hasta la toma de posesión", comenta.

Su fascinación por los fenómenos de poder en México lo llevaron a elaborar un recuento de los momentos clave que definen el sexenio y de las respuestas que el gobierno ha dado a los temas más sensibles para la sociedad; plasmados en su nuevo libro.

"En el tema de la seguridad, en la marcha de la economía y corrupción, el gobierno del presidente Peña entrega malas cuentas y de ahí el título del libro: un gobierno fallido", explica el maestro Alfonso Zárate.

Zárate ha sido director general de Información y Análisis en la Presidencia de la República en dos ocasiones. Actualmente es el presidente del Grupo Consultor Interdisciplinario, GCI; académico del Instituto Matías Romero, consultor y estudioso de la política. Tiene un título en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México y en Sociología Política por The London School of Economic and Political Science.

"La sociedad hoy, en un alto porcentaje vive con miedo y siente que este gobierno ha fallado en su responsabilidad mayúscula: preservar la tranquilidad de sus habitantes y su patrimonio", comenta el consultor político.

Sin embargo, también subraya que ninguno de los tres principales candidatos parecen tener claridad sobre el tamaño del desafío ni de las respuestas que se requieren. "Este desafío que interpela al Estado todo, y a la sociedad".

El sociólogo político identifica dos diferentes fases en el actual gobierno: la primera fue el arranque, con acuerdos que se materializaron en las Reformas Estructurales. "Peña llegó después de doce años de gobierno de Acción Nacional con la idea de ‘estamos llegando los que sí sabemos cómo hacer las cosas’".

La segunda comienza con una serie de hechos y denuncias que develaron otra faceta del grupo gobernante, como el caso de la "Casa Blanca". Luego, a partir de los hechos de la Normal de Ayotzinapa, prevalece una visión crítica no solamente dentro sino también fuera del país.

"Los grandes medios internacionales empiezan a modificar su visión del gobierno de Peña al cual le atribuían dones mágicos para salvar el país. Empieza a prevalecer una visión mucho más crítica que creo que permanece hasta ahora", señala.

En su despacho, rodeado de cientos de libros, el también escritor revela que eligió este momento para la presentación de su libro porque ya tiene los elementos principales para poder hacer un balance general de lo que ha sido este gobierno. También afirma que su papel como analista de coyuntura es analizar lo que está ocurriendo justo en el momento en que sucede, una tarea que no muchos se atreven a realizar.

"He sido profesor por muchos años y a veces me he encontrado con una insuficiente bibliografía para hacer análisis de la coyuntura, hay un prejuicio que lleva a desestimar los análisis de lo que está ocurriendo en el momento en que está ocurriendo, la posibilidad de equivocarnos es muy grande y muchos prefieren dejar pasar el tiempo y analizar cuando las aguas regresaron a su nivel", explica el escritor.

La razón que llevó al maestro Zárate a escribir este libro fue ofrecer una nueva visión interesante y sugerente, no sólo para amplios públicos sino para estudiantes de ciencias sociales para que puedan acercarse al proceso de sucesión electoral.

"La relevancia del libro para los jóvenes es que es la historia viva del momento, el análisis de la coyuntura; y que ellos pueden encontrar claves para entender lo que está ocurriendo en estos días. Yo confío en que este acercamiento desde una perspectiva de sociología política les resulte esclarecedor, esa sería mi apuesta".





