No estoy acá por gusto: Ismael Aguirre

Ismael Aguirre, exalcalde de Nadadores y candidato de Morena a la alcaldía del mismo municipio reapareció con un mensaje que envió por redes sociales.

En el video el candidato se encuentra sentado en lo que pareciera una cama con una pared blanca de fondo vistiendo cachucha y sudadera.

"Quiero informarles que gracias a Dios me encuentro bien, quiero hacerle la invitación a todos los medios de comunicación y dependencias correspondientes agarren con seriedad este tema, es un tema muy importante, es un tema muy delicado, quiero decirle a la gente de Nadadores que sigan confiando en mi proyecto, quiero decirles que no estoy aquí por gusto o por placer, estoy aquí porque quiero cuidar la integridad de mi familia, de mis seres queridos, entonces decirles a los medios de comunicación que no lucren no se burlen porque es muy triste y muy doloroso ver en las redes sociales que ando en el mundial, de paseo, que ando de farra", comenta el candidato en el video.

El audio del video se escucha interrumpido por algunos momentos, pero el candidato reiteró que se trata de una situación difícil por amenazas directas.

Esta es la primera vez que Ismael Aguirre aparece públicamente después de denunciarse su desaparición.

