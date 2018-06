'Diálogo con grupos ha funcionado'

CIUDAD DE MÉXICO

El diálogo con los grupos criminales ha funcionado para disminuir la violencia en Chilapa, además de que se han planteado proyectos para la construcción de la paz, afirmó Salvador Rangel Mendoza, obispo de Chilpancingo Chilapa. En conferencia de prensa sobre las acciones de la Iglesia para la construcción de la paz, el prelado comentó que al menos en su diócesis la violencia contra candidatos en el actual proceso electoral ha disminuido, resultado del diálogo que sostuvo con grupos delictivos. "Sí me he relacionado con estas personas porque los mismos candidatos me han pedido que hable con ellos para que los dejen hacer su campaña política, yo pudiera decir que hay en la diócesis ha estado funcionando porque al principio mataron a dos candidatas en Chilapa, una del PRI y otra del PRD pero fueron motivos distintos a lo de la campaña", dijo.







