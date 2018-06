Inaceptable, separación de familias migrantes en EU: Meade

CIUDAD DE MÉXICO.-

José Antonio Meade, candidato presidencial de la coalición Todos por México, indicó que es inaceptable la política de separación de familias migrantes, que ha implementado el gobierno de Estados Unidos.

Además, hizo un llamado enérgico para que intervenga la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de la UNICEF, a fin de que se detenga este abuso de inmediato.

“Separar a los niños de sus familias es atentar contra sus derechos y afectar sus vidas, posiblemente, para siempre. No podemos admitir que esta situación continúe, alguien que no respeta a los niños, no puede respetar ningún tipo de derecho”, expresó.

En un mensaje a medios desde Los Cabos, Baja California, dijo que sea cual fuere la razón que lleve a emigrar, no hay absolutamente ninguna circunstancia que haga ni moral ni política ni éticamente permisible el que mantengamos rehenes a las niñas y a los niños de una circunstancia que por mucho los rebasan y que está lejos de su capacidad de resolver.

“Sí se puede atender estos desafortunados acontecimientos en apego a los derechos fundamentales, y más allá de los derechos fundamentales, a un sentido mínimo de humanidad y decencia”, subrayó.

El abanderado presidencial de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza sostuvo que no se vale atentar contra niños indefensos, "es absoluta y categóricamente indefendible lo que está haciendo hoy Estados Unidos en la frontera".

Meade Kuribreña advirtió que esta crisis está afectando principalmente a los niños provenientes de Centroamérica, pero también a mexicanos.

Mencionó que no es la primera vez que le toca ver una crisis migratoria que afecta fundamentalmente a niñas y niños, pues cuando fue secretario de Relaciones Exteriores enfrentó una situación de menores migrantes no acompañados, lo que se resolvió en equipo, "trabajamos con los estados fronterizos, trabajando con los países del Triángulo Norte de Centroamérica, con Guatemala, con Honduras y con El Salvador".

Además, por primera vez, de manera coordinada en una crisis de este tipo se trabajó con la Santa Sede, “hicimos el primer seminario sobre este tema que tuvo como resultado concreto un alivio de esa circunstancia y un trabajo más coordinado entre los diferentes países, la sociedad civil y el gobierno”.

Sostuvo que en esa ocasión, “el cardenal (Pietro) Parolin, secretario de Estado del Vaticano, hacía un llamado que hoy reiteramos, a cambiar la cultura del rechazo hacia el migrante por una cultura del encuentro”.





