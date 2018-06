'Atorada', declaración de ausencia de policías

HACE 8 AñOS FUE DENUNCIADA LA DESAPARICIóN DE LOS AGENTES

Aún cuando hace ocho años fue denunciada la desaparición de seis policías en el 2009 y 2010 en Piedras Negras, es fecha que la Declaratoria de Ausencia no ha sido efectiva, por lo que esposas e hijos de las víctimas no han recibido las prestaciones de ley.

Ariana García Bosque representante de Familias Unidas manifestó que el supuesto de estos casos es desaparición de policías en ejercicio de sus funciones, de los cuales cuatro son casos de varones que ocurrieron en un solo día en distintas horas en el año 2009, mientras en el 2010 fueron dos más de policías mujeres.

Señaló que cuando ocurrieron los hechos, incluso el Estado giró los oficios al Municipio para que dieran cumplimiento con el tema de la seguridad social y el pago de los sueldos.

"La denuncia fue hecha el mismo día e incluso existe declaración de ausencia basado en el código civil previo a la promulgación de declaración de ausencia del Estado, les estoy hablando de una declaración del año 2010, pero al día de hoy esas familias no reciben los sueldos de sus esposos", dijo.

Recordó que en el caso de los policías hombres en el 2009, uno de ellos desapareció en el trayecto de salida de cambio de turno hacia su domicilio, el otro en el trayecto de su casa a su trabajo.

Uno de ellos era el subdirector de la policía de Piedras Negras y desapareció en su patrulla, la cual fue encontrada abandonada horas después.

Recordó que fue cuando se emite esta ley que hubo mucha molestia por parte de los empresarios y patrones.

"Con justa razón, pues si el estado no cumple con la ley que emite, los patronales van a estar en todo su derecho de oponerse, no queremos decir con esto que tienen la razón, si no en el sentido de que, primero el Estado debe cumplir con su responsabilidad para hacerle exigible a un particular", dijo.

De los 250 integrantes del grupo Familias Unidas, solo 60 familias cuentan con una declaración de ausencia, las cuales aún se encuentran en trámites.

Ariana García del Bosque explicó que lo anterior se debe que en la ley de Declaración de Ausencia anterior, manejaba que era el Ministerio Pública quien iniciaba la solicitud, no obstante, se desconoce cuántas fueron efectivas.

"Si no la iniciaba el Ministerio Público podría ser la propia familia previo un escrito donde se reconociera una presunta desaparición y es ahí donde la familia se veía retrasada en el proceso", dijo.

Indicó que cuando lo hacía directamente el Ministerio Público no se notificaban a las familias, por lo que se desconoce si realmente se hicieron ya sea para protección de derechos o sólo para cubrir con el requisito.

Seguimiento. El Estado giró los oficios al Municipio para que dieran cumplimiento con el tema de la seguridad social y el pago de los sueldos.

