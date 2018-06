Boletas y marcadores pasan la prueba

LUCÍA PÉREZ PAZ

EL SIGLO DE TORREÓN

El Instituto Electoral de Coahuila (IEC) sometió a diversas pruebas los marcadores y boletas electorales para demostrar que no pueden borrarse, y son infalsificables, ya que cuentan con que medidas de seguridad.

Fue durante la mañana de este lunes que la Consejera Presidenta, Gabriela de León Farías, convocó para realizar de forma pública las pruebas.

"De lo que se trata es de mostrarle a la ciudadanía sobre la medidas de seguridad del material electoral. Probamos el lápiz marcador y demostramos que es falso que se borre", dijo de León Farías.

Asimismo dijo que en el caso de la boleta electoral tiene una medida de seguridad más, que es la tinta fugitiva, la cual es imposible de quitar, ya que en el momento de querer borrarla lo que desaparece es la tinta de la boleta, es decir el emblema del partido marcado. Sin embargo si algún ciudadano quiere llevar su marcador esto será válido.

La tinta que va en el dedo pulgar tampoco puede quitarse, pues es un tipo de ácido que quema de forma ligera la piel y no puede borrarse ya que será con los días que la piel se regenera.

"Son las boletas más seguras, son infalsificable. No hay forma de que alguien varíe la voluntades los ciudadanos en redes sociales se difunden noticias falsas. Lo cierto es que la tinta indeleble no se borra y no hay forma de que alguien vote más de una vez", dijo.

Respecto a las 16 medidas de seguridad indicó que constan en tintas invisibles, hologramas dinámicos, el sistema Orión que hace que se vele alguna fotocopia, firmas visibles e invisibles, leyendas ocultas, y sellos de agua.

"El material es seguro y no hay manera de que pueda alterarse", reiteró Gabriela de León.

EL SIGLO DE TORREÓN

Acciones. Someten a diversas pruebas los marcadores y boletas electorales para demostrar que no pueden borrarse.

Más de Coahuila

... Anterior Siguiente ...

- IMP