Niños migrantes no deben ser separados, exige la ONU

El secretario general de la ONU, António Guterres, defendió ayer que los niños "no deben ser traumatizados separándolos de sus padres", en respuesta a la polémica por la separación de menores en la frontera de EU.

"La unidad familiar debe ser preservada", dijo Guterres a través de su portavoz, Stéphane Dujarric.

El mensaje se suma al llamamiento hecho hoy por el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad al Hussein, quien instó a Estados Unidos a "cesar inmediatamente" la separación forzosa de niños migrantes. "Como cuestión de principio, el secretario general cree que los refugiados y migrantes deben ser tratados siempre con respeto y dignidad, de acuerdo con la legislación internacional existente", dijo Dujarric en su conferencia de prensa diaria.

El portavoz, que recalcó que el mensaje es general y no busca señalar a ningún país, reconoció en todo caso que la organización ha estado siguiendo la situación en la frontera entre EU y México. Las autoridades estadounidenses confirmaron la semana pasada que separaron de sus familias a cerca de 2,000 menores inmigrantes en la frontera con México en un plazo de 6 semanas en el marco de la política de "tolerancia cero" en la frontera.

La política de EU de separar a los hijos de padres que cruzan la frontera constituye tortura, además de que dejará una "mancha indeleble" en la reputación de este país, indicó Amnistía Internacional (AI).

El grupo civil expresó que las imágenes de niños mantenidos en jaulas como resultado de la política de "tolerancia cero" del procurador general, Jeff Sessions, son además "nauseabundas".

Trump defiende separación y responsabiliza a demócratas

El presidente Donald Trump defendió ayer las políticas de protección fronteriza de su gobierno frente al aumento de la indignación en el país por la separación forzosa de los niños migrantes de sus padres.

Se necesitan medidas estrictas para combatir la inmigración ilegal, afirmó el mandatario, y declaró que Estados Unidos "no será un campamento de migrantes".

"Digo que la culpa recae con bastante fuerza en los demócratas", declaró el lunes Trump, mientras su gobierno rechazaba las críticas de que su política resultaba en condiciones inhumanas e inmorales.

Trump señaló algunas políticas indulgentes que en gobiernos anteriores no derivaban en cargos contra todos los migrantes que ingresaron ilegalmente en el país.

Los legisladores republicanos están cada vez más preocupados sobre las consecuencias negativas que la controversia acarreará a sus campañas de reelección de este año, en tanto Trump tenía previsto ir hoy el Capitolio para asistir a una sesión a fin de abordar una posible iniciativa.

"Estados Unidos no será un campamento de migrantes ni un centro de refugiados", declaró. "No durante mi presidencia".

"Un país sin fronteras, no es un país. Necesitamos fronteras, necesitamos seguridad, tenemos que cuidar a nuestra gente. Vean la muerte y destrucción que ha sido causada por gente que viene a este país sin pasar por un proceso (migratorio)", aseguró.

Efe

MELANIA TRUMP

Graban a niños

La más reciente prueba de la crueldad que sufren los niños migrantes separados de sus padres llegó a través de una grabación de siete minutos obtenida por ProPublica.

En el audio se escucha a numerosos niños pequeños gritando "papi", "mamita" y las súplicas de otras voces infantiles por reunirse con sus familiares. Los agentes a cargo de los menores, en lugar de consolarles, bromean y critican los llantos, como si no fuera con ellos.

"Bueno, aquí tenemos una orquesta, ¿verdad? Sólo faltaba el maestro", se oye decir a una agente de la patrulla fronteriza, en español, ante los gritos desesperados de los niños. "No me quiero separar de mi papá", pide uno. "Me quiero ir", dice otro. "No quiero que lo deporten", implora otra.

El audio apareció cuando la opinión pública de Estados Unidos todavía se recuperaba de las últimas imágenes, tanto fotografías como videos en los que se ve ven a menores en jaulas acostados en colchonetas en el suelo. (Agencias)

Medida. Vista del interior del Centro de Internamiento de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, en McAllen, Estados Unidos.

Más de Internacional

... Anterior Siguiente ...

- IMP