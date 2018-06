Advierten venganza en crimen

A los seis elementos de la Policía Municipal de Amozoc los mataron por denunciar que un mando protegía a huachicoleros, aseguraron sus familiares.

Félix Rojas, papá de Leidi Laura, lamentó que su crimen haya sido una venganza por la denuncia que presentó ella y sus compañeros ante la Contraloría local.

"Cuando supo que el comandante Javier andaba en malos pasos, dio la queja, ella y otros compañeros", reveló.

Familiares de Martín Estudillo prefirieron, por seguridad, no emitir ninguna postura.

Insistieron en que, como fue un asesinato por venganza, otros de los integrantes de la familia pudieran ser agredidos por dar una opinión. Leidi Laura Rojas, quien tenía 30 años de edad y dejó dos hijos de 12 y 1 año 9 meses de edad, temía por su vida, aseguró Don Félix. "Ella nunca me dijo, pero se veía temerosa, porque me pidió que si le pasaba algo que me encargara de sus hijos, que nadie más, ni sus hermanos ni nada", externó.

El pasado viernes, Laura Rojas y cinco policías más fueron ejecutados por huachicoleros.

