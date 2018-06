Votos para Margarita Zavala serán nulos: TEPJF

CIUDAD DE MÉXICO.-

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que los votos que se emitan para Margarita Zavala, quien renunció a la candidatura independiente a la Presidencia de la República, deberán ser tomados como nulos.

Además, también determinó que si el espacio de Zavala Gómez del Campo en la boleta es marcado, el cual es tomado como un espacio en blanco al no ser ya una candidata registrada, así como si el elector hace lo mismo a un candidato con registro y que aparece en la boleta, el voto será válido si existe un registro legal.

En sesión pública, los magistrados con cuatro votos a favor y dos en contra, desecharon el acuerdo del INE por el que los votos para excandidata, quien renunció el pasado 17 de mayo a esa aspiración, serán tomados como sufragios a candidatos no registrados, y si la marca abarcara otro recuadro entonces sería nulo.

El 28 de mayo pasado, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), por unanimidad, aprobó el mencionado acuerdo, pero fue impugnado ante el Tribunal Electoral por la coalición Por México al Frente y por Morena, al considerar que se violaba los derechos políticos al darle la calidad de “candidata no registrada” cuando ella renunció.

Margarita Zavala aparece en un recuadro de la boleta electoral para elegir presidente debido a que cuando renunció a la candidatura ya se había imprimido 60 por ciento de las mismas, y el costo de la reimpresión era de unos 40 millones de pesos.

Además, de haberse hecho, no se habrían cumplido los tiempos legales para entregar esos materiales a los 300 Distritos Electorales en todo el país, tampoco habría dado tiempo que de que se armaran los paquetes electorales para el día de la elección del 1 de julio, por lo que se dejó su recuadro en la boleta

Después de dos hora y media de debate y posicionamientos sobre el proyecto que presentó la magistrada presidenta, Janine Otálora Malassis, se destacó que a 13 días de que se desarrolle la Jornada Electoral, se presentó esta situación inmediata de darle un sentido jurídico para la certeza y seguridad jurídica del voto.

Al tomar la palabra Otálora Malassis señaló que el acuerdo impugnado del Consejo General tendrá que modificarse con el acuerdo que tomó la Sala Superior del Tribunal, para que los votos relativos no tengan efecto jurídico y que no puedan considerarse técnicamente bajo el rubro de candidatos no registrados.

Además, para que se entienda que el cuadro que aparece en la boleta de la candidatura independiente cancelada no tenga consecuencia jurídica.

Destacó que esta es una situación totalmente excepcional no prevista por la autoridad administrativa ni por la jurisdiccional, y menos por el legislador, y se debe a la renuncia de una ciudadana con registro independiente, lo que trajo consecuencias jurídicas.

Afirmó que en el proyecto que presentó el recuadro de Zavala en la boletas no tiene efectos jurídicos, y por ende quien lo marque será voto nulo, “no puede ser un candidato no registrado, ya que para poder ser un candidato no registrado se requiere la voluntad del propio elector de escribir un nombre ficticio o el que quiera en el cuadro específico ir tienen todas las boletas”.

Explicó que un voto a favor de Margarita Zavala no puede ser más que un voto nulo sin efectos jurídicos, sin efectos de cómputo a candidatos no registrados a favor de ella.

El revés de esta situación agregó, que aquellos electores que marquen por el recuadro de Zavala y por el recuadro de algún candidato válido, de conformidad con la ley, el Artículo 267 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), establece con claridad que los votos a favor de candidatos cuyo registro fue cancelado serán a favor de candidatos cuyo registro es válido.

“No se trata con esta opción de invisibilizar el voto a favor de esa candidata o su simple recuadro, sino establecer un sistema de darle vida, utilización y sentido al sufragio expresado por los ciudadanos el día de la Jornada Electoral", señaló.





